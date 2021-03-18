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Bakan Kurum duyurdu: Başkan Erdoğan talimat verdi

Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Artvin'de yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek yaraları saracağız. Artvin Valiliğimize vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız.

 

Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Artvin'de yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek yaraları saracağız. Artvin Valiliğimize vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız.

Artvin'de köyde yangın: 60 ev zarar gördüArtvin'de köyde yangın: 60 ev zarar gördüGündem

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