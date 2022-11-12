Bakan Kurum: "Deprem değil, çürük bina öldürür"

Tatbikatın ardından açıklamada bulunan Bakan Kurum, "Bugün 12 Kasım, Düzce depremimizin yıl dönümü... Orada yüzlerce canımızı kaybettik. Son bir asırda tüm Türkiye'mizde 80 bin canımızı depremlerde yitirdik.

Depremle yaşamayı öğrenmek durumundayız. Hep şunu söylüyoruz; 'Deprem değil çürük bina öldürür'. AFAD'ımız tüm Türkiye genelinde az önce bizim de katıldığımız 'Çök-Kapan-Tutun' tatbikatı çerçevesinde hem farkındalığı arttırmak, hem de ülke genelinde bu tatbikat çerçevesinde insanlarımızı bilinçlendirmek üzere böylesi bir programı icra ettiler. Biz de burada Rize'mizde hep birlikte, bu tatbikata katıldık.

Biz istiyoruz ki; Türkiye yüzyılında depremlerde hiçbir canımızı kaybetmeyelim. Depremle mücadeleyi hep birlikte topyekun bir seferberlik ruhuyla, şuuruyla yapalım istiyoruz. O yüzden de bu meseleyi siyaset üstü görüyoruz.

Kentsel dönüşüm seferberliği

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önderliğinde 2012 yılında başlattığımız, 'Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliği' anlayışıyla çalışmalarımızı azimle, kararlılıkla sürdüreceğiz. İnşallah 2035 yılına kadar, ülkemizde sağlıksız hiçbir yapı bırakmamak amacıyla tüm riskli yapıların dönüşümünü hedefliyoruz.

Bunu aziz milletimize birlikte yapacağız. Topyekün seferberlik ruhuyla yapacağız. Nasıl afetlerde bir beraber olduysak, afetler sonrasında Rize'miz için, Elazığ'ımız için, Malatya'mız için, İzmir'imiz için tüm 84 milyonun yüreği attıysa, inşallah aynı anlayışla seferberlik ruhu içerisinde çalışmalarımızı yürüteceğiz.

Ülkemizi, hepimizin hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak sağlam, güçlü Türkiye yolunda adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Ben bugüne kadar depremlerde yitirdiğimiz tüm canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, saat 18.57'de cep telefonlarına gönderilen "Hayati Uyarı Bildirimi" ile "Çök, Kapan, Tutun" hareketini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Başkanı İshak Alim ve partililerle birlikte yaptı.