Bakan Kurum: Bizim aynamız hep eser oldu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pendik Toplu Açılış Töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

"Eser siyaseti yaptık ve yıllardır da sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu anlayış ile çalışıyoruz. Kıymetli kardeşlerim şu an bedenimiz burada da olsa kalbimiz Hatay'da, ruhumuz Kahramanmaraş'ta, fikrimiz Malatya'da.

Dünyanın neresine giderseniz gidin afetin üzerinden 63 gün geçmesine rağmen 11 ilimizde bugün itibarıyla 85 bin konutu başlayan başka bir ülke bulamazsınız. Başka bir lider göremezsiniz. Bu büyük Türkiye'nin gücüdür ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğidir.

Mayıs sonyu itibrıyla 319 bin konutun ince sürecini başlayacağız. 1 yıl içerisinde afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin konutumuzu tamamlayarak güvenli konutlarımızı bitireceğiz. Önümüzdeki yıl Ramazan ayında bayramda onların misafirleri olacağız.

Eser ve hizmet siyasetinin öncüsü sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte güzel Pendik'imizde 168 eserimizin açılışını yapıyoruz. Açılışını yapacağımız tüm eserlerimiz Pendikli kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum.

Millet bahçelerinden yeşil alanların artırılmasına kadar sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek adına yapıyoruz. Bizim aynamız hep eser oldu. Hep milletimize hizmet etmek oldu ve bu anlayışla çalıştık. Penik'te millet bahçemizi bitirdik, sizlere teslim ettik.

Şimdi de inşallah nisan ayının sonunda Sultan Fatih'in şehrinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizi Türkiye'mize kazandıracağız ve orada büyük bir coşku ile 14 Mayıs'ı kutlayacağız. Yeni yüzyılı kutlayacağız.

Kıymetli kardeşlerim Yaya Kemal İstanbul için sadece bir semtini bile sevmek ömre bedeldir diyor. Biz de İstanbul'un her mahallesini seviyoruz. Çok seviyoruz. Bu cefakar milletimiz için seviyoruz. Sizler için seviyoruz, sizlere hizmet etmek bizim için onurların en büyüğüdür. Bu anlayışla 21 yıldır yüz yılda yapılacak işleri yapıyoruz. Eser üretiyoruz, eser siyaseti yapıyoruz. Birileri gibi çıkıp hiçbir şekilde taş üstüne taş koymadan, malesef bir çivileri yok. Biz kentsel dönüşüm diyoruz, belediyeleri deprem dönüşümleri ile ilgili 10 bin konut her yıl yapacağız demelerine rağmen bir çivi dahi çakmadılar.

Şimdi seçime girdik. Seçimde İstanbul'un hiçbir sorunu yok mu? Ankara'nın hiç ihtiyacı yok mu? Nerede buraların belediye başkanları? Malesef bulamıyorsunuz."