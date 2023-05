Bakan Kurum, "Bilim insanı yetişmesine katkı sağlayacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, “Gençlerimizin, yavrularımızın TEKNOFEST’e gitmesini engellemek, ulaşımını durdurmak, yavaşlatmak için ellerinden geleni yaptılar ama gençlerimiz kendi istikbalini çizmeye devam edecek!” dedi.



Bakan Murat Kurum, Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Türkiye’nin en kapsamlı bilim merkezi olan Üsküdar Bilim Merkezi Açılış Töreni’ne katılarak vatandaşlara hitap etti.

Gençlerin geleceği için eğitimden sağlığa, kültürden sanata, teknolojiden istihdama, spordan çevre ve şehirciliğe kadar binlerce proje gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Kurum, “Sizlerin geleceği için attığımız adımları hiçbir zaman yeterli görmedik. Her geçen gün sizler için çok daha güzel adımları atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız “Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar” yaklaşımıyla hazırlanan AK Parti seçim beyannamemizi açıkladılar. Kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız! Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız! Gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Önümüzdeki 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak işsizlik oranımızı yüzde 7 seviyesine gerileteceğiz! Sizlere daha iyi bir gelecek inşa etmek için gece demeden gündüz demeden çalışmaya, sizlere her yerde ve her alanda hizmet etmeye devam edeceğiz!” diye konuştu.

“Bilim Üsküdar Merkezimizle; sizlerin birer bilim insanı birer mucit olarak yetişmesine katkı sağlayacağız”

Gençlere ne kadar yatırım yapılsa az kalacağını belirten Bakan Kurum, “Bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz Bilim Üsküdar Merkezimizle; sizlerin birer bilim insanı birer mucit olarak yetişmesine katkı sağlayacağız. Astronomiden uzay ve havacılığa, teknolojiden matematiğe, doğa bilimlerinden tasarıma farklı farklı atölyelerle eğitim alabileceksiniz. Teknoloji üreten bir nesil yetiştirmek için Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında alacağınız eğitimlerle tasarımdan üretime, siber güvenlikten ileri robotiğe 11 farklı modülde kendinizi geliştirmeye fırsatı yakalamış olacaksınız. Beş bin kitap ve 26 bin elektronik kaynağa sahip kütüphanemiz 7/24 sizlerin emrinde olacak, hizmetinde olacak.” diye konuştu.

“Gençlerimizin, yavrularımızın TEKNOFEST’e gitmesini engellemek, ulaşımını durdurmak, yavaşlatmak için ellerinden geleni yaptılar”

Bakan Kurum, TEKNOFEST gençliğine güvendiklerini vurgulayarak, “Siz hiç merak etmeyin; birileri sizlere güvenmeyip ülkenin istikbalini ABD’de arasa da biz daima Türk gençliğiyle yol yürümeye devam edeceğiz! Gençlik merkezlerimizle, teknoloji festivallerimizle, millet bahçelerimizle, her türlü imkânımızla daima sizlerin destekçisi olacağız, önünü açacağız! Bu ülkeyi yarınlara taşıyacak sizlere bakınca gördüğümüz şey azimdir, kararlılıktır, sevdadır. Karşımda gördüğüm TEKNOFEST Kuşağı bu ülkenin istikbalidir. Biz size inanıyoruz, güveniyoruz! Ama bunu hazmedemeyenler, kıskananlar oldu. Daha dün İHA’larımızı, SİHA’larımızı, TOGG’umuzu görmek isteyen yüz binlerce gencimiz, kardeşimiz için metroları çalıştırmadılar, ulaşım hatlarını durdurdular. Gençlerimizin, yavrularımızın TEKNOFEST’e gitmesini engellemek, ulaşımını durdurmak, yavaşlatmak için ellerinden geleni yaptılar. Varsın onlar; dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivaline gelen gençlere dahi zorluk çıkartsınlar! Gençlerimiz kendi istikbalini çizmeye devam edecek! Biz de gençlerimize güvenmeye devam edeceğiz! Gençlerimiz için, sizler için, evlatlarımız için nice teknoloji üslerini hizmete almaya devam edeceğiz! İşte biz TEKNOFEST gençlerimize güveniyoruz! Bu ülkenin İstikbalini göklere çıkaracak sizlere güveniyoruz!” şeklinde konuştu.

“Hiçbir zaman polemiklerin, iftiraların, bahanelerin arkasına saklanmıyoruz. Eser üretiyoruz, eser siyaseti yapıyoruz, hizmet yapıyoruz”

Bakan Kurum, her zaman eser siyaseti yaptıklarını dile getirerek, “Biz AK Parti’yiz. Biz sevdalısı olduğumuz bu millete borcumuzu ödemek için 81 ilimizde çalışıyoruz. 81 ilde vatandaşımız bizden ne bekliyorsa onun peşinden koşuyoruz. Afet olursa milletimizin yanına gidiyoruz. Hiçbir zaman polemiklerin, iftiraların, bahanelerin arkasına saklanmıyoruz. Eser üretiyoruz, eser siyaseti yapıyoruz, hizmet yapıyoruz. Bizi arayanlar; “Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, vatanımızı asla bölemeyeceksiniz, devletimizi asla yıkamayacaksınız” diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında bulurlar! Bizi ararsanız geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanında bulursunuz. Bizi ararsanız Bilim Üsküdar Merkezinin açılışında genç kardeşlerimizin yanında bulursunuz! Burada milletimizle kol kola bulurlar.” dedi.



“‘Yarısı Bizden” kampanyasına bugün itibariyle 452 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı”

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin yeniden ayağa kalması için hızlı bir şekilde ilk etapta 319 bin, toplamda 650 bin konutun bitirileceğini söyledi. Başka acıların daha yaşanmasını istemediklerini söyleyen Bakan Kurum, “Başka ocaklara ateş düşsün istemiyoruz. O yüzden de Ramazan Bayramı'nın birinci günü 'Büyük İstanbul Dönüşümü' dedik, 'Yarısı Bizden, Yarısı Devletinizden' dedik. Sayın Cumhurbaşkanımız Gaziosmanpaşa'da bunu müjdeledi. İlk temeli orada attık. Gaziosmanpaşa'da Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm dedik. Bugüne kadar bizim vaatlerimiz, bizim projelerimiz, meydanda söyleyip tutmayanlardan değil, boş vaat verenlerden değil. Biz sözü namus görüyoruz. Sözümüzün arkasından koşuyoruz. Eserlerin İstanbul'u için çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm kampanyası kapsamında bugüne kadar 3.3 milyon konutumuzu yeniledik. 695 bin konutu İstanbul'da yeniledik. Büyük İstanbul Dönüşümü için inşallah el ele vereceğiz. Bu kapsamda inşaatı TOKİ başkanlığıyla yapıyoruz. 200 bin konutu yerinde dönüştürüyoruz. 750 bin liraya 2+1 konutları kalan tutarı da devletimiz ödemek suretiyle vatandaşlarımız yüzde 10 peşinat vererek, 10 yıl vadede 5 bin 625 liradan taksitle ödeyecek. Hep birlikte İstanbul'umuzu güçlü hale getireceğiz. Yarısı Bizden kampanyasına bugün itibariyle 452 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı. Dörtle çarptığınızda yaklaşık 1 milyon 800 bin kardeşim devletine, liderine güvendiğini bu başvuruyla gösteriyor. El ele vereceğiz, bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Üsküdar'ımızda da 23 bin bağımsız bölümümüz, Yarısı Bizden kampanyasına başvuru yaptı.” dedi.

“‘İHA’ların, SİHA’ların üretimini gözden geçireceğiz. Bu fabrikaları kapatacağım’ diyor. Bu gençlik sana o fabrikaları kapattırır mı?

Bakan Kurum seçime az bir süre kaldığını hatırlatarak, “Bir tarafta ‘dev projeleriyle yükselen bir Türkiye’ diyen Cumhur İttifakımız, diğer tarafta ise “Türkiye’ye dair tek bir projesi” olmayan Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta milleti için; inşa edenler, ihya edenler var! Diğer tarafta milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var; Türkiye’yi yüz yıl geriye götürmek isteyenler var. Siyasi geçmişinde milletin tek bir derdine bile çare olamayan CHP var! Bir tarafta biz bilim merkezi açıyoruz. Burada gençlerimiz yetişecek. Yeni İHA ve SİHA’larımızı yapacaklar. Onlar ne diyor? ‘İHA’ların, SİHA’ların üretimini gözden geçireceğiz. Bu fabrikaları kapatacağım’ diyor. Bu gençlik sana o fabrikaları kapattırır mı? Biz istiyoruz ki; Türkiye’miz milli savunma sanayisini dünyayla yarışır hale gelsin.” dedi.