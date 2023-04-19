Bakan Kurum 'Bayramın birinci gününü bekleyin'

Bakan Kurum’un açıklamaları şu şekilde: "Yeni demokrasi destanımıza hayırlı olsun diyorum. İstanbul en çok da İstanbul’dur. İşte bu yüzden İstanbul sevinirse, mutlu olursa İslam dünyası sevinir, dünyadaki tüm vicdanlar sevinir. İşte bu yüzden İstanbul’umuzda, İstanbul’umuzun 39 ilçesinde hizmet etmek, tarihimize, geleceğimize insanlık alemine hizmettir.

Sevdalısı olduğumuz şehrimize hizmet ederek bizler de İstanbul’umuzun birçok noktasında, 39 ilçesinde 963 mahallesinde hizmetlerimiz, projelerimiz var. 5 yıldır Bakanlık sürecinde de kadim şehrimiz, Sancaktepe’miz için, belediyemizle, milletvekilimizle birlikte emin olun gece demeden gündüz demeden çalıştık. Hep çalıştık, Allah’ın izniyle çalışmaya da devam edeceğiz.

İstanbul’umuzda bu aziz şehrin, dört bir yanında dönüşüm yapıyoruz. Sosyal konutlar yapıyoruz, millet bahçeleri yapıyoruz.

14 Mayıs seçimlerine 25 gün var. 25 gün çok önemli. Bizim Türkiye yüzyılını inşallah yeniden başlatacağımız, büyük ve güçlü Türkiye hikayemizi tüm dünyaya anlatacağımız çok çok önemli bir seçim. İnşallah hep birlikte bugüne kadar olduğu gibi 21 yıldır olduğu gibi İstanbul’umuzun en temel problemleri ne ise hep o problemlere odaklanacağız.

İstanbul’da büyük bir deprem ve dönüşüm projemiz var. Altyapı, trafik problemleri yeşil ve mavi alan yetersizliği var. Çevre kirliliği gibi meseleleri hiçbir zaman gündemimizden çıkarmayacağız. 21 yıldır olduğu gibi eğitimden sağlığa, finanstan kültür sanata her alanda şehrimizi Sancaktepe’mizi hak ettiği noktaya taşıyacağız.

Engelsiz İstanbul, engelsiz Sancaktepe çalışmalarımızı bir bir anlatacağız. Sancaktepe’nin tüm mahallelerinde yaygınlaştıracağız. İstanbul’un 39 ilçesini Sancaktepe’nin yaşam kalitesine yükseltecek her mevzuda vatandaşımızın yanında gece gündüz demeden çalışacağız.

Açıkça görüyoruz ki bugün saflar netleşmiştir. Bir tarafta bu ülkeye dev projeleri ile daha güçlü bir Türkiye yapmak isteyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafta kim var biliyor musunuz? Daha masayı yeni kurdular, masa dağılıp toplanıyor. Biz seçime gidiyoruz. Seçimde millete, vatandaşa bir vaat sunmamız lazım denmez mi?

Cumhurbaşkanımız bunları hayal ederken karşı tarafta tek bir amacı olmayan Kılıçdaroğlu var.

Bir tarafta milleti için devasa köprüleri, yolları, hastaneleri, hızlı trenleri, şehir hastaneleri, havalimanları, sosyal konutları, kent meydanlarını, üniversitelerini inşa edenler var. Diğer tarafa baktığınızda milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var.

Bir taraftan İstanbul’umuzun deprem bütçesini 6 kat düşürüp yılda 20 bin konut yapacağız ve toplamda 100 bin konut yapacağız sözünü tutmayan İmamoğlu var.

Diğer tarafta bu ülkeye milyonlarca yeni yuva kazandıran 5 milyon vatandaşımızı sıcak yuvalarına kavuşturan AK Parti var.

'Sancaktepe'mize müjdelerle geldik'

Sancaktepe’mize bugün müjdelerle geldik. Eyüp Sultan Mahallesi’nde 60 dönümlük arazimiz vardı. Vatandaşlarımızın talepleri çerçevesinde TOKİ Başkanlığı’mızla sosyal konut yapmak üzere bu alanı ayırdık. Sancaktepe’mize kazandırıyoruz.

'En kısa sürede çalışmaları başlayacak'

İnşallah en kısa sürede inşa çalışmaları başlayacak. Kardeşlerimiz için yeni sıcak yuvaları inşa edeceğiz.

Aydos Millet Bahçe’miz inşallah çok az zaman kaldı, çalışmaları bitmek üzere bu yaz projeyi bitirip Sancaktepe’li kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. İlk etabını bayramdan sonra Sancaktepe’mize kazandırıyoruz. Aydos Millet Bahçesi hayırlı uğurlu olsun.

Sancaktepe’nin güzel insanlarına yetmez, Sancaktepe’ye hizmet etmek yetmez. Gençlerimiz için, kadınlarımız için ikinci bir millet bahçesini Samandıra Meydanı’nda kazandırıyoruz. Samandıra Millet Bahçesinin yapımına başlıyoruz, bu yaz Samandıra’daki millet bahçesini sizlere armağan ediyoruz.

'Bayramın birinci gününü bekleyin'

Bayramın birinci gününü bekleyin. Bayramın birinci gününde sayın Cumhurbaşkanımız tüm Türkiye’ye İstanbul’umuza güzel mesajlar verecek. Dönüşüme kararlı bir şekilde devam edeceğiz. İnşallah 1,5 milyonluk İstanbul dönüşümünün ilk temellerini atacağız. Tüm emeklerimiz, Sancaktepe için, Sancaktepeli kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum."