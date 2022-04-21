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Bakan Kurum, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans'ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, makamında AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans'ı kabul etti. Kurum ve Timmersman, ikili görüşmenin ardından AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısına katıldı.

Murat Kurum'a toplantıda, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak eşlik etti.

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