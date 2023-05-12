Bakan Kurum, "85 milyon kazanacak, Türkiye kazanacak"

Bakan Murat Kurum, İstanbul Kartal’da seçim otobüsünün üzerinde halka hitap etti. Yoğun kalabalıkla karşılaşan Bakan Kurum, meydanda bulunan kalabalığın 14 Mayıs akşamını müjdelediğini ifade etti.

Bakan Kurum, 14 Mayıs'ta Kartal'da Cumhur İttifakı’nın birinci olacağını belirterek, “Bunu biz işte burada görüyoruz. Bu meydan bize ne diyor biliyor musunuz? Bu meydan bize 14 Mayıs akşamının müjdeliyor. Bu meydan doğru zaman doğru adam diyor. Bu meydan liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diyor. Sizlerle yol yürümek, sizlerle dava arkadaşı olmak bizim için şereflerin en büyüğü, onurların en büyüğü.” dedi.

“Depremden sonra başlattığımız konut seferberliği Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı en büyük konu seferberliği kapsamında tam 151 bin bağımsız bölümün inşasını başlattık”

6 Şubat'ta yaşanan deprem sebebiyle 11 ilde 14 milyon vatandaşın etkilendiğini belirten Bakan Kurum, “Depremin acısı 85 milyonu ve 85 milyondaki tüm şehirlerimizi etkiledi. Bu depremde 50 bin 400 canımızı yitirdik, kardeşimizi yitirdik. İlk andan itibaren de kardeşlerimizin yarasını sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şu anda depremden sonra başlattığımız konut seferberliği Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı en büyük konu seferberliği kapsamında tam 151 bin bağımsız bölümün inşasını başlattık. Bir yıl içerisinde ilk etapta 319 bin, ardından 650 bin konutumuzu inşa ederek hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Tabii önceliğimiz deprem bölgemiz.” dedi.

“Bugün itibariyle ‘Yarısı Bizden’ kampanyamıza tam 666 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı, bu kapsamda sizlere, Kartallı kardeşlerimize sözümüzdür, Kartal'da, İstanbul'da tek bir riskli yapıp kalmayana kadar çalışacağız”

“Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz ardından da davamızın şehri İstanbul'un en önemli, en büyük probleminin deprem olduğunu, bu şehrin bir deprem gerçeği olduğunu asla unutmadık.” ifadelerine yer veren Bakan Kurum, konuşmasına şu şekilde sürdürdü:

“Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımız bayramın birinci günü güvenli yuvalar, güvenlik konutlar dedi. İstanbul'da1,5 milyon konuttuk büyük İstanbul dönüşümünü, tarihin dönüşümünü başlattık ve ‘Yarısı Bizden’ dedik, yarısı devletimizden dedik ve hep birlikte 1,5 milyon riskli konutumuzu güvenli konut haline getirecek çalışmalarımızı yapıyoruz ve dönüştüreceğimiz konutlarımızın maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılıyoruz. Bugün itibariyle ‘Yarısı Bizden’ kampanyamıza tam 666 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı. Bu kapsamda sizlere, Kartallı kardeşlerimize sözümüzdür. Kartal'da, İstanbul'da tek bir riskli yapıp kalmayana kadar çalışacağız, koşturacağız ve İstanbul'umuzun kıymetli kardeşlerim bugüne kadar biz hep hizmetlerimizle, eserlerimizle, 39 ilçemizi, 963 mahallemizi hep inşa ettik, ihya ettik. Vatandaşımıza beraber olduk. Deprem oldu sel oldu biz vatandaşımızın yanındaydık Kartal'da bina çöktü biz yine oradaydık. El ele verdik, Orhantepe’mizi güzelleştirdik. Sağlam güvenli yuvalarımıza kavuşturduk. İstanbul’umuzu bundan sonra da hiç kimsenin insafına beceriksizliğine terk etmedik terk etmeyeceğiz.”

“Recep Tayyip Erdoğan bizim bugünümüzdür, geleceğimizdir, yarınımızdır, 5 bin yıllık tarihimizin, bin yıllık Anadolu yürüyüşümüzün bize emanetidir”

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 yıldır bu ülke için gece gündüz demeden çalıştığını vurgulayarak, “Şimdi de Recep Tayyip Erdoğan 85 milyon büyük Türkiye ailesine emanet, Aziz milletimize emanet, sizlere, Kartallı kardeşlerimize emanet. Bir gün kaldı. Recep Tayyip Erdoğan bizim mazimizdir. Recep Tayyip Erdoğan bizim bugünümüzdür, geleceğimizdir, yarınımızdır. 5 bin yıllık tarihimizin, bin yıllık Anadolu yürüyüşümüzün bize emanetidir. Recep Tayyip Erdoğan bize ‘Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak’ diyen Mehmet Akif'in, ‘Bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen Gazi Mustafa Kemal'in emanetidir. ‘Yeter söz milletindir’ diyen şehit Adnan Menderes'in emanetidir. Cumhurbaşkanımız bize ‘Devlet millet içindir’ diyen Turgut Özal'ın, ‘İman varsa imkan da vardır’ diyen Erbakan hocamızın emanetidir. Recep Tayyip Erdoğan bize eli nasırlı babaların, ağzı dualı analarımızın yavrularımızı emanetidir. O bize şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetidir. O bize İstanbul'u yiğitlikle fetheden Sultan Fatih'in aşkla imar eden Sinan'ın, ezanlarıyla kuşatan Ayasofya'nın emanetidir. O bize ‘Gençler hepiniz birer Türk bayrağısınız’ diyen Alparslan Türkeş'in emanetidir.” şeklinde konuştu.

“Ayasofya'nın minarelerindeki ezan sesi susmayacak, Ayasofya'nın sesi İstanbul'un yedi tepesinde sonsuza dek yankılanacak, hiç kimse ama hiç kimse bu ezan sesini susturamayacak”

Bakan Kurum, “Biz fethin sembolü Ayasofya'nın zincirlerini kırıp ibadete yeniden açanlarız.” diyerek konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

“Ama birileri Ayasofya Cami’mizi yeniden müze yapmak istiyor buradan Kartal'dan hep birlikte haykırıyoruz. Ayasofya'nın minarelerindeki ezan sesi susmayacak. Ayasofya'nın sesi İstanbul'un yedi tepesinde sonsuza dek yankılanacak. Hiç kimse ama hiç kimse bu ezan sesini susturamayacak. Ayasofya'yı esaretten kurtaran Sayın Cumhurbaşkanımıza 14 Mayıs'ta canımızla ruhumuza kalbimizde gönlümüze sahip çıkacak mıyız? Söz mü? Kartal reisimizin yanında aslanlar gibi duracak mıyız? Onun yoldaşı olacak mısınız? İyi ki varsınız. 14 Mayıs çok önemli bir seçim 14 Mayıs'ta bir tarafta eserler hizmetler, bir tarafta hayaller yarışacak. 14 Mayıs'a siyasi ihmalini sırtını teröre teröristlere Kandil’e yaslayanlar kaybedecek. Yasin Börü'nün annesi kazanacak, Eren Bülbül'ün annesi kazanacak, Aybüke öğretmenimizin annesi kazanacak. Türkiye'nin lideri ise milletin lideri Cumhurbaşkanımız mazlumların abisi Recep Tayyip Erdoğan kazanacak.“

“Nasıl 21 yılda şehirlerimizi baştan aşağı inşa ettiysek Türkiye Yüzyılı’nda da milletimizin destekleriyle, dualarıyla yine güzel eserlerimizi ülkemizin her yerine kazandırmaya devam edeceğiz”

Bakan Kurum, 14 Mayıs seçimlerini kazanacaklarının altını çizerek, “Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek, 85 milyon kazanacak, Kartal kazanacak, Tuzla kazanacak, Pendik kazanacak, Kadıköy kazanacak, Ümraniye kazanacak, Ataşehir kazanacak. 39 ilçemiz 81 ilimiz kazanacak. Gençlerimiz kazanacak. Biz istiyoruz ki; hepimizin herkesin güven içerisinde yaşadığı bir İstanbul olsun. Kadınlarımız her türlü haklara erişsin, gençlerimiz söz sahibi değil hak sahibi olsunlar. Nasıl 21 yılda şehirlerimizi baştan aşağı inşa ettiysek Türkiye Yüzyılı’nda da milletimizin destekleriyle dualarıyla yine güzel eserlerimizi ülkemizin her yerine kazandırmaya devam edeceğiz.“ dedi.

“Nerede bir afet olsa, nerede bir sel olsa, nerede bir yangın olsa bizler sizin hemen yanınızda olacağız”

Bakan Kurum, Kartallılardan 14 Mayıs seçimleri için destek isteyerek, “Kartallı kardeşlerime soruyorum hazır mısınız? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı’nı Kartal'dan başlatacak mıyız? 14 Mayıs'ta Kartal'da Cumhur İttifakı’nı Cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla destekleyecek miyiz 14 Mayıs'ta doğru zaman doğru adam Recep Tayyip Erdoğan diyecek miyiz? Allah hepinizden razı olsun. Biz sizleri inanın çok seviyoruz. Sizler için gençlerimiz için evlatlarımız için mücadelemizi veriyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye mücadelesini veriyoruz. Allah'ın izniyle sizin gibi kardeşlerimiz bizim arkamızda olduğu sürece bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz diyorum. Nerede bir afet olsa, nerede bir sel olsa, nerede bir yangın olsa bizler sizin hemen yanınızda olacağız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarsanız hemen sizlerin yanında olacağız. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz diyorum, hepinizi sevgiyle saygıyla muhabbete selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. “ ifadelerine yer verdi.