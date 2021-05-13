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Bakan Koca'dan normalleşme açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeye günler kala kısıtlamalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de vaka sayıları her geçen gün düşerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili merak edilen soruya yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Farettin Koca, Ramazan Bayramı dolayısıyla, sosyal medya üzerinden bayram mesajı paylaştı.

'KISITLAMALAR KADEMELİ OLARAK KALKACAK'

Bakan Koca, ''Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum.Kısıtlamaların kademeli olarak alkacağı günlere ulaşıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

 

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