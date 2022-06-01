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Bakan Koca'dan "Kovid-19 tablosu" açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak yayınlanan Kovid-19 tablosunun bugünden itibaren haftalık olarak yayınlanacağını açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Kovid-19 tablosu, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak." bilgisini paylaştı.

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