Bakan Koca, özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur'' ifadelerini kullanarak, yoğun bakım hastasının şiddet gördüğü özel hastanenin, faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat'ta yoğun bakım hastasının şiddet gördüğü özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Yoğun bakım servisinde bir hastanın, çalışanlarca maruz kaldığı şiddet, kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur."
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