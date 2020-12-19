Bakan Koca Gaziantep'te yaşanan facianın nedenini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'teki patlama hakkında açıklamalarda bulundu.

Yangının nedeni



Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz. 20 yataklı yoğun bakımın yatan hasta sayısı 19 kişiydi. 19 kişiden 7 vatandaşımız olay anında hayatını kaybetti. Bir vatandaşımız 11 hastanın özellikle transferi döneminde, bir hastamız da 4,5 saat sonra hastaneden nakil yapılan hastanede hayatını kaybetmiş oldu. 10 vatandaşımızın da nakli yapılarak civar hastanelerde tedavileri devam etmekte.

Bu arada müdahale etmeye çalışan 16 hastane personelinin de etkilendiğini gördük. Yoğun bakımda 7 personelin yakın takibi yapılmakta. Kendilerini ziyaret ettik. Bugün yoğun bakımda tedavileri tamamlanıp servise alınmaları mümkün olabilir. Olayla ilgili inceleme hem başsavcılıkça hem de bakanlık olarak soruşturma başlatmış olduk. Bu anlamda herhangi bir sorun ve aksaklık kusur tespit edildiğinde vatandaşımız emin olsun yapılması gereken ne ise yapılacaktır. Milletimizin başısağolsun." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül de "Süreçle ilgili ihmal veya farklı bir konu varsa olay tüm gerçekliğiyle araştırılacaktır. Süreçte ilgili iki savcı görevlendirildi." dedi