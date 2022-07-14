Bakan Koca duyurdu! Hastanelerde yeni dönem!

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık kurumlarının güvenliği için giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işleri olduğunu belirterek, "Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak." bilgisini verdi.

Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 14, 2022