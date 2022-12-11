Bakan Koca: “Aşıların yüzde 86’sını üreteceğiz”

TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı ile Aile, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşülüyor.

Görüşmelerde bakanlığı adına bir sunum yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli konulara değindi. Sağlık hizmetlerinde beyaz önlüğü esas alarak beyaz sayfalar açtıklarını ifade eden Koca, şunları söyledi:

“Bakanlığımızın tüm faaliyetlerini yürütürken bu beyaz önlüğü üzerimde hissederek hareket ediyorum. Bu cümlelerimi kurarken bazılarınızın gözünün önüne son günlerde servis edilen sahte doktor hikayelerinin geldiğine eminim. Öncelikle bilmenizi isterim ki gündeme gelen müstakil örnekler, tüm bir sağlık teşkilatını lekelememeli. Bu tür hastalıklı durumları, milletimizin gündeminde tutmanın sağlık ailemize zarar verdiği ortadadır. Kimseye de faydası yoktur. Hiçbir densizin, önlüğümüzün beyazına leke sürmesine müsaade etmeyiz.

Yüzyılın son bütçesi

Muhalefet edenlerimiz, ‘son bütçeniz, konuşun’ diyor ya bize; biz, her bütçemizi son bütçemiz görüyoruz. Bunun için kalıcı ve sürdürülebilir hizmetler üretmeye gayret ediyoruz. Kişiden bağımsız kurumlar kurmaya, mevcut kurumlarımızı kişilere bağımlılıktan kurtarmaya odaklanıyoruz. Ben yaptım diyerek değil, biz birlikte yaptık diyerek yol alıyoruz. Bilimden ışık almadan, vicdan terazisinde tartmadan adım atmamaya özen gösteriyoruz. Evet bu son bütçe. Yüz yılın son bütçesi. Türkiye yüz yılının ise ilk bütçesi. Kurduğumuz sistem gelecek yüz yılın hazırlığıdır.

10 ilde rehabilitasyon merkezi

Bağımlılıkla mücadele, artık tüm toplumların gündemi. Bugüne kadar hizmet veren AMATEM ve ÇAMATEM’lerin yanı sıra yeni kuracağımız Bağımlılıkla mücadele rehabilitasyon merkezlerimiz, hayata geçiyor. 10 ilde başlıyoruz. Bir vesileyle bağımlılık pençesine düşmüş kişileri, en modern merkezlerde rehabilite edip, toplum hayatından kopmalarını engelleyeceğiz.

Yılbaşından itibaren sözleşmeler yapılacak

Alımını ilan ettiğimiz, 85 bin sağlı personelinin 42 bin 500’ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını ise peşinden hemen alacağız. Bu personelin 32 bini polikliniklerimizde hizmet verecek olan tıbbi sekreterlerden oluşuyor. Bu sayede hekimlerimizin iş yükünü azaltıp verimliliğini artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca hekim istihdamında zorlanılan yerler için ihdas edilen 27 bin sözleşmeli hekimle, yılbaşından itibaren sözleşmeler yapılacak.

Aşıları kendimiz üreteceğiz

Yarını kaçırmak istemiyorsak üretime, teknolojiye, bilgiye değer vermeliyiz. Bakın bugün Türkiye’de kullanılan ilaçların kutu bazında yüzde 89’u değer bazında yaklaşık yüzde 53’ü ülkemizde üretiliyor. Bu regülasyon otoritemiz sayesinde oldu. Araştırma fonlayan kuruluşlarımız sayesinde oldu. Kamu alım gücünü doğru şekilde kullanmamız sayesinde oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranında çok önemli bir seviyeye ulaştık. Yıllar sonra yeniden aşı üretir hale geldik. Rahmetli Refik Saydam’ın ruhunu şad edecek Hıfzıssıhhayı yeniden inşa ediyoruz. Bağışıklama programımızdaki aşıların yüzde 86’sını yeni Hıfzıssıhha’da kendimiz üreteceğiz. Ayrıca suçiçeği, hepatit ve kuduz aşılarının teknoloji transferi ile üretileceği üç yeni tesis projemiz ise ihale aşamasındadır.

HPV aşısı yolda

Rahim ağzı kanserine sebep olan HPV’nin tespiti ve bulaşmasının engellenmesi amaçlı aşısı ile ilgili yol haritamız hazır. HPV taramalarında yerli test kiti uygulamasına önümüzdeki günlerde başlıyoruz. HPV aşısı içinse, yaş gruplarını dikkate alan bir planın hazırlığındayız.”