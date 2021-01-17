AjansHaber.com.tr Gündem "2021 sağlık çalışanları yılıdır"

Bakan Koca: 2021 sağlık çalışanları yılıdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. 2021 sağlık çalışanları yılıdır" dedi.

Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, salgının başından beri özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirtti.

Koca, paylaşımında, “Küresel salgının dünyada ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden çalışan, ailesinden sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalışanları yılıdır" ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
'Negatif paylaşımda dünyaya fark attık'
İstanbullulara yeni uyarı
Başkan Erdoğan cevap verdi
"27 Nisan muhtırasını verenler aynısını yaptılar"
Konya-Antalya arası 2 saat 15 dakikaya düşecek
Hakkarili Eymen matematikte dünya birincisi
"Engin Altay’ın militan söylemi hainliktir”