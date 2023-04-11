Bakan Kirişci'den soğan fiyatı açıklaması!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kuru soğan ve et fiyatlarında yaşanan artışa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, fiyatların 1 hafta içerisinde düşeceğini dile getirdi.

Bakan Kirişci, soğanın kışlık üretimi ile erkenci üretimi arasında bir geçiş döneminde olduğunu belirterek "1 haftası var. Soğanın fiyatının ne kadar düştüğünü göreceğiz." dedi.

"Etin fiyatı yüksek"

Etin fiyatının yüksek olduğunu dile getiren Bakan Kirişci, "Sözleşmeli üretimle hayvanı besiciye beslettir. Kilosuna geldiğinde kes. İster market ister kasap reyonunda satılsın." dedi.

"Çiftçi gayet güzel para kazanıyor"

Bakan Kirişci, çiftçinin ekonomik olarak iyi durumda olduğunu da savundu.

"Şu an çiftçilerimiz gayet güzel paralar kazanıyor. Ekonomik olarak iyi durumdalar." diyen Bakan Kirişci, kendisinin çiftçinin tepkisini yansıtan bir olay yaşamadığını dile getirdi.