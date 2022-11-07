Bakan Kirişçi: “Şartlar oluşursa sürek avı başlar”

Niğde'nin Ulukışla ve Çamardı ilçelerinde çiftçiler yaban domuzu nöbetine başladı. Sayısı çok artan yaban domuzlarının tarlaya zarar verdiğini belirten köylüler vekilerden yardım istedi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de konuyu bir soru önergesiyle Tarım Bakanına sordu. Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Vahit Kirişçi, yaban domuzuyla yapılan mücadelenin ‘sürek avı’ şeklinde yapıldığını, yaban domuzlarının bitkisel üretime verdiği zararın, şayet çiftçinin TARSİM sigortası varsa eksperler tarafından yapılan hasar tespiti sonucunda TARSİM tarafından karşılandığını belirtti.

Bakan Vahit Kirişçi, Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 54’üncü Maddesi kapsamında yaban domuzlarıyla mücadelenin sürek avları şeklinde yapıldığını belirterek, “Bakanlığımız 2022 Bitki Sağlığı Uygulama Programı’nın “Yaban Domuzu Mücadelesi” ve 2022-2023 Av Dönemi Merkez Komisyon Kararı kapsamında şikâyetler değerlendirilerek gerekli iş ve işlemler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Gerekli şartlar oluştuğunda sürek avı düzenlenmeye devam edilecektir” diye yanıt verdi.

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası ile Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan parsellerde (açık alan) yetiştirilen tarla ürünlerinde, sebzelerde, fidanlarda ve çilekte; ezme, kırma, yatırma, çiğneme, yeme ve parçalama şeklinde yaban domuzunun neden olduğu miktar kaybının, TARSİM tarafından teminat altına alındığına da dikkat çeken Bakan Kirişçi, “Bu nedenle; Devlet destekli tarım sigortası yaptıran üreticilerimizin tarımsal varlıklarında; söz konusu Kanun ve Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki doğal afetlerden meydana gelen zararları, TARSİM eksperleri tarafından yapılan hasar tespitleri neticesinde TARSİM tarafından ivedilikle karşılanmaktadır” diye konuştu.