Bakan Kirişci: Çiftçilerimize yönelik destek ödemelerimizi öne çektik!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Çiftçilerimize yönelik temel girdi destek ödemelerimizi öne çekerek sistem değişikliğine gittik.''

''2022 yılı tarımsal destekleme bütçemiz 25,8 milyar lira iken bu miktar 2023 yılında yüzde 109 artışla 54 milyar liraya çıkarılmıştır.''

''Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Hububatta mazot ve gübre desteklerimiz Mart 2023 yerine, 2022 yılı içinde başlanmak üzere ödenecek."

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