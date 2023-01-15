Bakan Kasapoğlu'ndan Furkan Akar'a tebrik

Kasapoğlu kutlama mesajında, "Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası erkekler 1000 metre finalinde bronz madalya kazanarak tarihi bir başarı elde eden Furkan Akar'ı yürekten kutluyorum. Organizasyon tarihinde madalya kazanan ilk sporcumuz olan ve bizlere büyük mutluluk yaşatan Furkan'ın başarısında emeği olan başta ailesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Furkan Akar'a gelecekte katılacağı şampiyonalarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.