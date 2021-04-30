Bakan Karaismailoğlu: Türkiye yolcu sayısında Avrupa'da 3'üncü, dünyada 9'uncu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, salgına rağmen Türkiye'nin hava yolcu taşımacılığında yükselen bir grafik sergilediğini söyledi.

Türkiye'den 2003 yılında 50 ülke ve 60 noktaya uçuş gerçekleştirdiğini, bugün ise 127 ülkede 329 noktaya ulaşıldığını anlatan Karaismailoğlu şunları söyledi:

"2003 yılında 50 ülke ve 60 noktaya uçuş gerçekleştiriyorken bugün 127 ülke 329 noktaya ulaşıyoruz.Toplam yolcu sayısı sıralamasında Türkiye, 2018 ve 2019 yıllarında dünyada 10'uncu ve Avrupa'da 5'inciyken pandemiye rağmen 2020 yılında Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından açıklanan ön sonuçlara göre dünyada 9'unculuğa ve Avrupa'da da 3'üncülüğe yükselmiştir."

"THY ile dünyada ulaşamayacağımız yer bırakmayacağız"

Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Küresel bir marka haline gelen THY ile dünyada ulaşamayacağımız yer bırakmayacak, ülkemizi de her noktasından dünya ile bağlayacağız. Zonguldak Havalimanı'mızın da büyüyen pistiyle bölgemizde nice hayırlı işlere, yatırımlara, turizme, ekonomik canlılığa vesile olmasını diliyorum. Projemizde emek veren, alın teri döken tüm yöneticilerimize, mühendislerimize ve işçi arkadaşlarımıza başarılar diliyor, şükranlarımızı sunuyorum."

Karaismailoğlu, Çukurova, Tokat, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Yozgat havalimanları tamamlandığında aktif havalimanı sayısının 60'’a çıkacağını belirterek, ayrıca Kayseri ve Malatya havalimanlarının yeni terminal binalarının temellerini attıklarını ve çalışmalara başladıklarını söyledi.

"Kanal İstanbul, dünyanın kavşak noktası olacak"

Zonguldak ve Bartın'da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Karaismailoğlu'nun gündeminde Kanal İstanbul Projesi de vardı.

Karaismailoğlu, projenin yapımına yakın zamanda başlanacağını söyleyerek şöyle konuştu:

"Kanal İstanbul, Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan ticaret yolu olan Orta Koridor’un da en önemli bileşeni olacak. Orta Koridor’daki varlığımızı ve hakimiyetimizi artıracak. Karadeniz bir ticaret gölü haline gelirken Türkiye’nin bu zenginlikten pay almasını sağlayacak. Marmara Bölgesi; Kanal İstanbul’u, Marmara Otoyol Ringi, kuzey Marmara otoyolu , limanları, lojistik bölgeleri, demiryolu bağlantıları, Marmaray’ı ile Avrasya´nın lokomotifi, dünyanın kavşak noktası haline gelecek."

Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un İstanbul Boğazı’ndaki gemi kaza riskini de ortadan kaldıracağını vurguladı.