Bakan Karaismailoğlu: Isparta-Burdur Dostluk Yolu bu yıl ulaşıma açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Isparta ve Burdur arasındaki "Dostluk Yolu" çalışmalarını yerinde inceledi.

"Yol tamamlandığında 25 milyon lira tasarruf sağlanacak"

Yol tamamlandığında 25 milyon lira tasarruf sağlanacağını belirten Bakan Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"Projemizde, askeriye trompet tipinde köprülü kavşak ve 236 m uzunluğunda 1 adet viyadük ile birlikte yolumuz bölünmüş yol standardında olacak. Bu yıl tamamlayacağımız Isparta-Burdur Dostluk Yolu'muzun hizmete girmesiyle birlikte, sağlanacak tasarruf, zamandan yıllık 17 milyon lira, akaryakıttan da 8,6 milyon lira olmak üzere, toplamda 25 milyon 704 bin lira tasarruf sağlayacağız."

İki il arası 14 km olacak

Dostluk yolu Türkiye’de iki il merkezini birbirine bağlayan en kısa yol olma özelliğini taşıyor.

Göller bölgesindeki iki şehrin mesafesi 21 kilometreden 14 kilometreye inecek.

Milli şair için bilim sanat ödülü

Bakan Karaismailoğlu, Burdur'da 4'üncü Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödül törenine de katıldı.

Karaismailoğlu, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetlerimiz döneminde, milli şairimize olan vefa borcumuzu ödemek için gayret ederken, adının ve hatırasının yaşatılması için var gücümüzle çabalıyoruz" dedi.

100'üncü Yıl İstiklal Marşı Özel Ödülü Töreni'nde dereceye girenlere ödülleri verildi.