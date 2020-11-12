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Bakan Karaismailoğlu: "Dünyada lojistik süper güç olacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından satırbaşları;

*Yatırımlarımız hiçbir zaman hız kesmeden devam ediyor. Pandemi döneminde 5,7 milyar dolar yatırım yaptık.

*(Kovid-19) Dünyada maske savaşları başladı. Biz maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat ederek şantiyelerimizi izole ettik.

*Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde yatırımlarımızı sürdürüyor, sanayici, üretici ve turizm ulaşımı için katkıda bulunuyoruz.

*Türkiye'de 2002'ye kadar 50 kilometre tünel vardı, şu an 600 kilometre tünel ağımız var, 200 kilometrenin de inşaatı devam ediyor.

*Sanayicimize müjde olarak sanayi alanlarını demir yoluna ve limanlara bağlıyoruz. Lojistik maliyeti yüzde 10'un altına düşecek.

*Demir yolu ağlarımızı fizibilitelere göre planladık, yatırımlarımızla altyapıyı kurduğumuzda dünyada lojistik süper güç olacağız.

*Altyapısı dahil yolcu memnuniyetini üst noktaya çıkaracak demir yolu markası oluşturulacak. Önümüzdeki yıllar demir yolu yılları olacak.

*(Demir yolu bağlantısı) İskenderun, Mersin, Filyos ile İzmir'de Alsancak ve Çandarlı limanlarıyla ilgili de planlarımız var.

*Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nun ana damarlarından Divriği-Kars hattında kapasiteyi 5 milyon tondan 20 milyon tona çıkaracağız.

*Azerbaycan'daki yeni gelişmeler sonrası Nahçıvan tarafına bir demir yolu planlıyoruz, onun da etüt plan çalışmaları bitmek üzere.

*THY, günlük 591 uçuşla Avrupa'nın birinci hava yolu şirketi. Türkiye, uçuş ortalamasında Avrupa'da 4. oldu.

*81 İlde İhracata İlk Adım Programı ile ihracat tabanımızı genişletmek için yeni bir atılım gerçekleştiriyoruz.

*Gayrettepe-Havalimanı hattımızda ilk 40 ithal treni aldıktan sonra, 130 tren yüzde 60 yerlilikle Ankara'da imal edilecek.

*Doğrudan sahaya ve yerele inerek, firma bazında işleyecek bir program olan 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mızı başlatıyoruz.

*5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak. 5B'yi ise Haziran 2021 gibi planlıyoruz. 5B ile internet hızı 56 gigabayta çıkacak.

*Kuzey Marmara Otoyulu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı hattı 21 Aralık'ta hizmete açılacak. Böylece 400 kilometre hat tamamlanacak.

 

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