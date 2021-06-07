Bakan Hulusi Akar: "Teröristler köşeye sıkıştı"

Bakan Akar yaptığı açıklamalarda Irak Kuzeyi-Terörle Mücadele, Doğu Akdeniz- Kıbrıs, Afganistan ile ilgili açıklamalarda bulunurken Türkiye’nin ABD, Mısır ve Yunanistan’la olan ilişkilerine değindi. Hulusi Akar Sincar’da terör Örgütü PKK’ya yönelik Operasyon hazırlıklarının devam ettiğini belirtti

Hulusi Akar’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Irak Kuzeyi- Terörle Mücadele

“Sincar’da PKK terör örgütüne yönelik bir operasyon için hazırlıklarımız devam ediyor.”

“Mahmur Kampı artık mülteciler için bir kamp değil. Mahmur, PKK terör örgütü için yeni terörist bulma alanı haline geldi. Bağdat yönetimi bölgeyi temizleyeceklerini ve önlem alacaklarını söylüyor. Buna tamam diyoruz. Ancak aynı zamanda bölgenin yeni bir Kandil haline gelmesine izin vermemeleri gerektiğini söylüyoruz.

Bağdat ve Erbil arasındaki Sincar anlaşmasının hızlı bir şekilde tamamen yürürlüğe girmesini istiyoruz. Terör örgütü, başarılı terörle mücadele operasyonlarımız karşısında zorlanıyor. Operasyonlarımız, son terörist etkisiz hale getirilene kadar sürecek.

Bugüne kadar yaptığımız bütün operasyonlar, Irak dahil olmak üzere komşularımızın toprak bütünlüğüne saygı duyarak ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleşti.

Meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz ve sadece bölgedeki terörist unsurları hedef alıyoruz. Bağdat ve Erbil de bunun farkında ve aramızdaki koordinasyon sürüyor. Bu anlayış ile Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde başarılı operasyonlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Teröristlere ciddi darbeler indirdik ve terör koridoruna engel olduk.

Teröristlerin artan el yapımı İHA saldırıları, hayatta kalma çabalarını gösteriyor. Teröristler köşeye sıkıştı. ‘Yeni silahlar, dronelar keşfettik’ diyerek örgütteki çözülmeyi engellemek istiyorlar. Gerekli önlemler alındı.”

ABD İle İlişkiler

“ABD ve Türkiye arasında birden fazla ilişki var – stratejik ortaklık, müttefiklik, NATO, ikili ilişkiler, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz, Kafkasya ve Balkanlar.”

“PKK terör örgütü, halkımızı ve birliğimizi hedef alıyor. YPG de bundan farklı değil. Washington, YPG’ye silah dolu tırlar ve uçaklar gönderiyor, onlarla işbirliği yapıyor. Israrla PKK değil YPG diyorlar. Bu bizim aklımıza bir hakaret. Türkiye, PKK ve uzantıları ile mücadelede kararlı.”

“ABD ile görüşme içerisindeyiz. Yeni finansal, lojistik ve siyasi şartlara göre Afganistan’da kalmayı hedefliyoruz. Bu şartlar sağlanırsa Türkiye, Hamid Karzai Havalimanı’nda kalmaya devam edebilir.”

“Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili gelişmeler sürmeli. Zirâ bunu önümüzdeki sene yine masaya getirecekler. Bunu tartışmalıyız. Konuya dair ABD arşivlerinde bilgi mevcut.”

Mısır İle İlişkiler

“Mısır ile normalleşme adımları askeri ilişkilere de yansıyacak. İlişkilerin gelişeceğini düşünüyorum.”

Libya İle İlişkiler

"Libya’nın istikrarına katkı sunmak için Mısır ve diğer bölgesel ülkelerle koordinasyon halindeyiz. Türkiye’nin Trablus’a verdiği destek devam edecek. Türk birlikleri, askeri eğitim ve el yapımı patlayıcı imhasının yanı sıra sağlık ve insani yardım desteği sunuyor. Darbeci Hafter’in düzenlediği geçit töreninde çok sayıda askeri ekipman sergilendi. Bu, Hafter’in varlığını korumaya çalıştığını ve Libya’daki sorunun Hafter ve destekçilerinden kaynaklandığını gösteriyor. Uluslararası toplum, bu askeri ekipmanların kaynağını sorgulamalı.”

Doğu Akdeniz- Kıbrıs

“Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki sorunlar diyalog ile çözülmeli ve bunun için çaba gösteriyoruz. İyi komşuluk ilişkilerinden ve uluslararası hukuktan yanayız, ancak haklarımızın ihlal edilmesine de izin vermeyiz. Denizkurdu-2021 tatbikatı bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücünü gösteriyor. Kıbrıs için iki devletli çözümden başka bir çözüm yok.”

Afganistan

“Afganistan halkı istediği sürece ülkede kalıp yardım etmek istiyoruz. Ülkede barışı güvence altına almak istiyoruz.”

Yunanistan ile ilişkiler

“Atina’nın kendisi yayılmacıdır. Buna inanmayanlar, Yunanistan’ın 1821’deki haritasına birde bugüne baksın. Yunanistan ile silah yarışına girmemiz, halklarına en büyük zararı verir ve onların aleyhine olur.”