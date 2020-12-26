AjansHaber.com.tr Dünya Türkiye'den Libya'ya sürpriz ziyaret

Bakan Hulusi Akar Libya'ya gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile Libya'ya gitti. Bakan Akar, Libya'daki Türk birliklerini denetleyecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Libya'ya gitti.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'ya hareket etti.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşmesi beklenen Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya gelecek.

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