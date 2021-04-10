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Bakan Gül'ün annesi vefat etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Bakan Koca, paylaşımında, "Mekanı cennet, makamı âli olsun" sözlerine yer verdi.

Saliha Gül, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görüyordu ve yaklaşık 3 aydır entübe durumdaydı.

Saliha Gül'ün naaşı, yarın Gaziantep'te ikindi namazı sonrası Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedilecek.

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