Bakan Ersoy, "ABD'den sonra en çok film ihraç eden ülkeyiz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen 'Mannu Çanakkale'de' animasyon filminin galası Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Eşi ve çocuğu ile galaya katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye'nin film sektöründe son yıllarda yakaladığı başarıya dikkat çekerek, "Film sektörü konusunda ülkemiz çok ileri seviyelerde ve dünyada ABD'den sonra en çok film ihraç eden ülkeyiz." dedi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin film sektöründeki başarısını vurgulayarak, "Manu" çizgi filminin prodüksiyon kalitesinin yüksek olduğunu belirtti ve Türk animasyon sektörünün ilerlemesinden memnun olduğunu dile getirdi. Filmin çocuklara tarih öğretmek ve Çanakkale Savaşı'nın ruhunu aktarmak açısından önemli olduğunu belirten Bakan Ersoy, gelecekte de bu tür çalışmalara destek vereceklerini söyledi. Filmin galası öncesinde Bakan Ersoy ve eşi, Aşık Veysel'in koleksiyon sergisini gezdi. 'Mannu Çanakkale'de' filminin 14 Nisan'da izleyici ile buluşacağı açıklandı.