Bakan Elvan 2020 yılı büyüme tahminini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomiye yönelik olarak 2020 yılında yüzde 0.3 oranında büyüme beklendiğini söyledi

Bakan Elvan'ın açıklamaları şöyle:

Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz.

IMF tahminlerine göre dünyada açıklanan toplam tedbir büyüklüğü 12 trilyon dolara ulaşmıştır.

Yılın ikinci yarısında tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini öngörüyoruz.

2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme dönemine gireceğiz.

İç talepteki toparlanma ve dış talebin normal seviyelere yansıması ve ihracatı destekleyen büyüme tercihimiz ile 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme döneme gireceğiz. 2020 yılında işsizlik oranının yüzde 13,8 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

Kovid-19'un olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 29,4 milyar lira vergi ödemesiyle 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik.