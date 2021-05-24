Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama: Haziran ayını bekleyelim

Bakan Dönmez, "Yeni haberle ilgili Haziran ayını bekleyelim. Yapılan çalışmalar Haziran ayında tamamlanmış olur." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AHaber-APara ortak yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez Karadeniz'deki çalışmalar kapsamında işbirliği yapıldığına dikkat çekerek, "Fatih Sondaj Gemisi kuyu açacak, Kanuni tamamlama işi yapacak." dedi.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ

Cumhuriyetimizin 100. yılında keşfettiğimiz gazı vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz. Yeni haberle ilgili Haziran ayını bekleyelim. Yapılan çalışmalar Haziran ayında tamamlanmış olur. Filyos, Karadeniz'in derin deniz sondajında merkez üssü haline gelmiş olacak.

Doğu Akdeniz'de kıyı uzunluğu en yüksek ülke Türkiye. Doğu Akdeniz'de gaz emaresi gördüğümüz yerlerde yeni sondajlar yapacağız. Açtığımız kuyularda potansiyel olduğunu düşünüyoruz.

YENİ SONDAJ GEMİSİ

Doğal gaz keşiflerinin uluslararası sözleşmelere etkisiyle ilgili konuşan Fatih Dönmez, "Fiyat ve şartları daha uygun olanlarla kontrat yapacağız" dedi. Dönmez, yeni sondaj gemisi için görüşmeler yapıldığını kaydetti.

1 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Vadeli elektrik piyasasının açılacağını belirten Dönmez, "1 Haziran itibarıyla uygulamaya başlıyoruz. Büyük tüketiciler enerji maliyetlerini önden belirleyecek. Komşu ülkelerrden yerli sistemimiz ile ilgili talep var." dedi.