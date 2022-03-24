Bakan Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen IEA Bakanlar Toplantısı'na katılan Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıda 30'un üzerinde bakanın hazır bulunduğunu söyledi.

Son yıllarda iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında enerjide daha temiz kaynakların kullanılmasıyla bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Dönmez, bu sürecin dünya gündeminde en çok tartışılan konulardan biri olduğunu ifade etti.

Dönmez, bu yıl özellikle enerji fiyatlarındaki artışın tartışıldığını belirterek, "Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında başlayan fiyat artışları, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan çatışmalardan dolayı çok daha yükseldi. Burada serbest piyasa kuralları söz konusu ama Avrupa'da da bu fiyatların kontrol altında tutulabilmesi için bazı önlemlerin alınması gerektiği şeklinde ifadeler kullanılmaya başlandı. Bunu, bugünlerde daha sık duyacağız." diye konuştu.

IEA Bakanlar Toplantısı kapsamında söz konusu önlemlere ilişkin tartışmalar yapıldığını dile getiren Dönmez, "Türkiye olarak enerji güvenliğinin şu anda dünyanın en önemli gündem maddelerinden birisi olduğunun altını çizdik." dedi.