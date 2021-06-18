Bakan Dönmez: Karadeniz sahil kentlerinde de sismik araştırmaları başlatıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Samsun Enerji Koordinasyon Toplantısı'na" katıldı, programın ardından basın toplantısı düzenledi.

Samsun'da enerji ve madencilik alanında yapılan faaliyetlerle yürütülen projeleri değerlendirdiklerini belirten Dönmez, Samsun'un Karadeniz'in parlayan yıldızlarından olduğunu söyledi.

Samsun'un sanayi, tarım, eğitim, denizcilik gibi birçok alanda bölgenin lokomotif şehirlerinden biri olduğuna işaret eden Dönmez, "Günümüzde sadece ülkeler yarışmıyor, sadece şirketler de yarışmıyor, şehirler de doğal olarak yarışıyor. Tatlı bir rekabet var. Şehirlerimizin bu yarışında bizim onlara gereken desteği vermemiz gerekiyor" dedi.

"Denizde olduğu gibi belki karadan da müjdeli haberleri sizinle paylaşırız"

Türkiye Petrollerinin Karadeniz'de, Samsun'a çok yakın bölgede Batı Karadeniz'de önemli sismik arama, araştırma ve üretim faaliyetleri bulunduğuna dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:

"Karadeniz sahil kentlerinde de sismik araştırmaları başlatıyoruz. Samsun'a bu yıl içerisinde yaklaşık 64 milyon liralık sismik Ar-Ge, araştırma yapılmasıyla ilgili bütçe ayırdık. İnşallah denizde olduğu gibi belki karadan da müjdeli haberleri sizinle paylaşırız. Araştırma yapmadan, yerin altının filmini, fotoğrafını çektirmeden bir şey söylemek erken ama aranmadık hiçbir yer kalmasın. 'Arayanlar bulanlardır' düsturu çerçevesinde Ar-Ge bütçemizi Samsun için ayırmış durumdayız."