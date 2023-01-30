Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları

Portekiz ile ticaret hacmimiz 3 milyar dolara yaklaştı. Ciddi bir potansiyel var. Şirketlerimizin de Portekiz'de ciddi yatırımları olmaya başladı. 1,6 euroluk bir yatırım miktarı var. Portekizli şirketlerin ülkemizdeki yatırımları da 764 milyona ulaştı, bugün firmalarımızı teşvik etme konusunda mutabık kaldık.

Denizcilik alanında önemli olan Portekiz ile bu alanda daha geniş alanda çalışmak istiyoruz. BAYKAR ile Portekiz arasında görüşmelerin başlamış olduğunu da öğrendim. Portekiz ile eğitim alanında da iş birliğimiz güçlü. 2014'ten bu yana 800'den fazla öğrenci Türkiye'ye geldi. Ülkemizin en köklü üniversiteleri arasında yer alan Ankara Üniversitesi, Boğaziçi ve Yaşar Üniversitelerinde Portekizce eğitim veriliyor. Turist sayısı da arttı, Kovid öncesi dönemini yakalamış bulunmaktayız.