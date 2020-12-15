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Bakan Çavuşoğlu'ndan İYİ Partili vekile: "Yoksa darbe beklentiniz mi var?"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada, İYİ Parti Milletvekili Ahmet Erozan'a, 'Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var.' diye sordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM'de bakanlığının bütçesini sundu, önemli açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Erozan'ın "Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız." dediğini anımsatan Çavuşoğlu, "Siz de mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var? Nereden devralacaksınız, kimden devralacaksınız, neye göre devralacaksınız?" diye sordu.

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