Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman Bakan'a Mesut Özil göndermesi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Ankara'da kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası iki mevkidaş kameralar karşısına geçti. Açıklamaların ardından geçilen soru-cevap bölümünde Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü transferi Mesut Özil de gündeme geldi. Çavuşoğlu, Heiko Maas'a çok ince bir göndermede bulunurken, toplantı sonrası 'Gol oldu' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Heiko Maas Ankara'daki kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ardından basın mensuplarının gündeme dair sorularına yanıt veren iki isim çarpıcı ifadeler kullandı. Çavuşoğlu'nun Mesut Özil sorusuna verdiği cevap toplantıya damga vurdu. Çavuşoğlu, Alman mevkidaşına göndermede bulundu, "Bu kez Cumhurbaşkanımız ile görüşmesine karışmazsınız artık" dedi. Çavuşoğlu'nun sözleri sonrası şaşıran Heiko Maas, yanıt veremedi. Çavuşoğlu, uzun süre güldükten sonra, 'gol oldu' dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Değişik alanlardaki işbirliğimizi güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. En son aşıyı bulan doktorlarımız da Almanya ile entegrasyon için önemli bir örnektir. Diğer taraftan, ırkçılık, İslam düşmanlığı Almanya'da yaşayan Türk toplumunu da olumsuz etkiledi. Bunlara yönelik soruşturmaların titizlikle devam etmesi de önemli. Birlikte çalışmamız lazım. Eğitim alanında da işbirliği anlaşmasını müzakere ediyoruz.

Turizm, her iki ülke için de önemli bir sektör. Almanya'da da güçlü bir turizm sektörü var. 2020'de işbirliği sayesinde Almanya'dan gelen turist sayısı azaldı ama güvenli turizm mutabakatını bugün Heiko da teyit etti. Aşı anlaşmalarımız konusunda da Heiko Mass'a bilgi verdim.

AB İLE OLUMLU VE POZİTİF BİR ATMOSFER VAR"

Heiko Mass ve heyetlerimizle Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendirdik. İlişkilerde son zamanlarda pozitif bir atmosfer var. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar, bizim de yaptığımız açıklama ve çalışmalar, Avrupa'dan da olumlu adımlar ve söylemlerin gelmesi sayesinde daha pozitif bir atmosfer içindeyiz.

"KARABAĞ'DAKİ FIRSAT HEBA EDİLMEMELİ"

Karabağ'da askeri bir çözüm oldu. Şu an ateşkes var. Bu büyük bir fırsat var. Bunun heba edilmemesi gerekiyor. Enerji, ulaştırma projeleri, sınırların açılması gibi. Ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz. Ermenistan'ın da bu konuda cesaretlendirilmesi gerekiyor.

Heiko Maas ise şu açıklamalarda bulundu:

Geçtiğimiz yıl AB ile Türkiye arasında yaşananlar bazı izler bıraktı. Zor tartışmalarımız oldu. Bazı müttefiklerin savaş gemileri karşı karşıya geldi. Bunları yaşamak istemiyoruz. Dönem başkanlığımız sırasında da AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin olumlu olması için çaba harcadık.

Geçtiğimiz yılın zor tartışmalarını geri bırakarak, sene başında istikşafi görüşmeleri başlatmanızdan memnun olduk. Alman hükümeti adına değil, AB'deki pek çok mevkidaşım adına da bunu söylüyorum. Barbaros gemisinin Kıbrıs'tan çekilmesi de taraflar açısından olumlu mesajlar uyandıdı.

2016 yılında kararlaştırılan bu diplomasi yoluna girilmesi çok olumlu. Her iki tarafından da bu görüşmeleri somut ve pragmatik şekilde değerlendirilmesi olumlu sonuçlar doğuracak, engelleri kaldıracaktır.

Çözümsüz konular değil. Türkiye, AB arasındaki ilişkiler geçen yıl pek de memnuniyet verici değildi. Alman hükümeti bundan memnun olamaz. Ülkelerimiz fazlası ile yakın ilişkilere sahip.

Olumlu bir gündem oluşturmanın çok pozitif olacğaını düşünüyoruz. Hep geriye bakıldı artık ileriya bakılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'nin çok sayıda mülteciyi barındırarak başarı sağladığını görüyoruz. Bu Avrupa'da çok takdir edilmiyor belki.

Korona pandemisi konusunda eşgüdümle hareket etmek istiyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin zarar görmemesini istiyoruz. Ekonomik işbirliğini yakından takip ediyoruz. Bu işbirlikleri pandeminin etkisinde kalmamalı. Bazı durumlarda yurt dışına çıkış yasakları var. Bunu konuşarak bir çözüme ulaştırmak istiyoruz. 2021'de sadece koronavirüsü kontrole almak için çaba harcayarak geride bırakmakla yetinmek istemiypruz. Geçen yılın olumsuz konularını da geride bırakmak, bu konuda çaba harcamak istiyoruz.

SORU CEVAP

Türkiye - Yunanistan arasındaki görüşmeler -

Özellikle Yunanistan'ın NATO öncülüğündeki mekanizma toplantılarına katılmalarından memnuniyet duyuyorum. Son zamanlarda birçok toplantılara katılmamışlardı. Biz tüm toplantılara katıldık. Yunanistan ile istikşafi görüşmeler 25 Ocak'ta başlıyor. Sedat Önal beyin öncülüğünde bir heyetimiz katılacak. Arkadaşlarımız geçen toplantılarda ne konuşuldu, ne mesafe katedildi arkadaşlar bunu gözden geçirecektir.

Yunanistan ile Türkiye arasında çok kez gerginliğe yol açan konular var. Ege ile ilgili, hava sahası, karasuları, deniz yetki alanları ile ilgili konular var. İçinden birini seçip de istikşafi görüşmeler yapıyoruz demek doğru değil. 2016'dan bu yana Yunanistan istemediği için bu görüşmeler devam etmedi. Bunun tek sorumlusu şimdiki Miçotakis değil. Ondan öncesi de var. Kendine güvenen bir ülke olarak her şeyi konuşmaya hazırız. Birlikte sorunları nasıl çözeceğimize karar vermemiz gerekiyor.

Önümüzdeki hafta Sayın Borell ile görüşeceğiz. Göç ile ilgili anlaşmanın düzenlenmesini iletmiştik. Net bir yanıt alamamıştık. Bunu iletceğiz. Doğu Akdeniz Konferansı ile ilgili durumu da ilettik. Net bir yanıt gelmedi. Bunu da hatırlatacağız. Komisyon Başkanı ile de görüşmemiz olacak. Farklı komiserlerle de görüşeceğiz. NATO Genel Sekreteri'ni de ziyaret edeceğim.

Hem NATO, hem AB, hem de ikili ilişkiler bazında yoğun görüşmelerimiz olacak. Biz samimiyiz, aynı samimiyet umarım muhataplarımızdan da gelir.

Heiko Maas - Yunan Psikopos'un İslam karşııtı sözlerine bakışı

Ben ne tanıyorum, ne sözlerini biliyorum. İslam düşmanlığı söz konusu olunca Almanya'dan da bildiğimiz bir konu. Alman hükümeti olarak biz bu konuda kararlı bir şekilde önlem alıyoruz. Sadece sözlerle değil, eylemle de... Bize göre din özgürlüğü çok önemli. İnsanların istediği gibi dinlerini icra edebilmeleri bizim için çok önemli.

Heiko Maas - Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve göç anlaşmasının yenilenmesi, Aralık ayındaki yaptırımların geri alınmasını bekliyor musunuz?

Yaptırımlar söz konusu olunca şunu söylemek istiyorum. Navalny kendi iradesi ile Rusya'ya öndü. Orası vatanı. Oraya varır varmaz tutuklanmış olması bizim açımızdan kabul edilebilir değil. Rusya kendi anayasası açısından hukuk devleti ilkesi ve vatandaşlarının haklarının korunması ilkesine bağlı. Bunun korunması gerekir. Navalny'nin hemen serbest bırakılması gerekir.

Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler konusunda son haftaki ilişkileri sürdürmeyi arzu ettiğimizi söyledim. Bazı hususların geride kaldığını, Almanya'nın nerede olursa katkıda bulunacağını söyledim. Pandemi, ekonomi birçok konuyu ele aldık. Bu konularda yapıcı olmak istiyoruz. Bu konularda hazır olunması sinyali verildiğini ifade etti. Kararlaştırılan adımlar atılınca çok yapıcı olduğunu düşünüyorum.

Çavuşoğlu'nun yanıtı

Türkiye olarak Yunanistan ve AB ile başlatılan bu temasların yaptırımlardan korkmak ile bir ilgisi yok. Aralık zirvesinde pozitif mesajlar aldığımız için karşılık verdik. Yunanistan ile görüşmeye hazır olduğumuzu her zaman söyledik. Yunanistan ise bazı önkoşullar koyuyor. Biz o gün de bugün de hazırız. 11 Ocak'ta davetimizi yaptık, istikşafi görüşmeler için tarihi belirledik.

Yunanistan sabote edecek adımlar atıyor. NAVTEX ilan ediyor orada hiçbir şey yapmıyor. Adaları silahlandırıyor. Türkiye'yi provoke edip, karşı adım attıracaklar. Bakın işte Türkiye karşı adım attı, yaptırım yapın. Biz yaptırımdan falan korkacak bir ülke değiliz. Baş Psikopos bir din adamı. İslam'ın bir din olmadığını söylüyor. İlk defa bir din adamının bu söylem içinde olduğunu gördük, hayret ettik. Umarım bu provokasyonlar yerine aklıselim olurlar.

Mesut Özil'in transferi

Heiko Maas - Bu aşı konusundan daha hassas bir konu. Türkiye'de taraftarlar çok duygusallar. Mesut Özil, gerçekten Alman futbolu ve milli takımı açısından çok büyük başarılara imza attı. Türkiye'de oynayacağı zaman başarılı olmasını temenni ediyorum. Fenerbahçe forması ile çocujkluk fotoğrafı olduğunu söyledi bana Mevlüt.

Çavuşoğlu - Mesut Özil gibi dünya starının Türkiye'ye gelmesi hepimizi heyecanlandırdı. Kendisi de heyecanlandı. Alman futbol milli takımında da çok önemli katkılar sağladı. Dünyanın en iyi takımlarında oynadı. Önceliğimiz Antalya ve Alanyasporumuz ama Fenerbahçeli olduğumu da herkes bilir. Herkesin gönlünde yatan bir takım var. Bu nedenle ayrıca mutluyum. Önemli katkılar yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmesine bu sefer de karşı çıkmazsınız umarım.