Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya gelecek.

İki ülke arasındaki gelişmeler masaya yatırılacağı ziyarette, liderler arasında bir görüşme için de zemin aranacak.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler masaya yatırılacak

Görüşmede iki ülke arasındaki tüm sorunlar, bakanlar düzeyinde ele alınacak. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Ege sorunu masaya yatırılacak.

Bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. Özellikle Yunanistan'ın terör örgütlerine verdiği destek Ankara'nın tepkisini çekiyor.

Mülteci krizi gündemde

Yunanistan'ın mültecilere yönelik insanlık dışı uygulamaları sık sık ekranlara geliyor. Toplantıda bu konunun da ele alınması bekleniyor.

Çavuşoğlu-Dendias görüşmesine az bir zaman kala Yunanistan makamlarından tepki çeken açıklamalar geldi.

Son olarak Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotis, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde açıklamalar yaptı.

Ankara, açıklamalara tepki gösterirken, açılamanın zamanlamasına da dikkat çekildi.