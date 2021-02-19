Bakan Çavuşoğlu: Türkiye artık oyun kuran ülkedir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresinde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kadınlara ve gençlere çok önem verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, ülke yönetiminde ve partinin her kademesinde kadınlar ile gençlere yer verildiğine işaret etti.

Çavuşoğlu, "İslam İşbirliği Teşkilatında bu dönem gençlik konseyi kurulmuştur. Bugün 61 ülkede faaliyet gösteren bu gençlik kurullarının başında da yine gençlik teşkilatımızdan yetişmiş, sevdiğimiz ve gurur duyduğumuz Taha Ayhan kardeşimiz görev yapmaktadır" diye konuştu.

"Artık oyunu biz bozuyoruz, biz kuruyoruz"

Bugün ülkenin, güçlü teşkilat ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çok farklı bir Türkiye haline geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Artık Türkiye olarak başkalarının kurduğu oyunları reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Artık Türkiye, güçlü Türkiye, oyunları kuran Türkiye'dir. Bugün sadece oyun kurmuyoruz, bugün ülkemizin ve milletimizin aleyhinde kurulan tüm oyunları da bozuyoruz. Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, aynı şekilde Karabağ'da Türkiye, gemileriyle, ordusuyla, milletiyle, Karabağ'da can Azerbaycan ile sahaya indiği zaman sadece oyunlar bozulmadı, dünya alkışladı. Artık Türkiye'siz oyun kurulamayacağını herkes gördü. Bunu daha da iyi idrak edecekler. Bugün artık herkes Türkiye ile göz seviyesiyle konuşuyor. Öğrenemeyenlere de itinayla öğreteceğiz."