Bakan Çavuşoğlu Macaristan’da

Resmi temaslar için Macaristan’a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ilk durağı Osmanlı eserlerinden Gül Baba Türbesi oldu.

Türbedeki gezi esnasında Çavuşoğlu’na, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis eşlik etti.

“Gül Baba Türbesi Macaristan’la ortak tarihimizin nişanesi”

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsan sevgisi, birlikte yaşama kültürü ve ötekine saygı. İşte Gül Baba’nın hikayesi! Gül Baba Türbesi Macaristan’la dostluğumuzun ve ortak tarihimizin en güzel nişanesi! Ruhu şad olsun" notuyla Macaristan ziyaretini başladığını duyurdu.

412 eser törenle teslim edilecek

2015 yılında Macaristan Gümrüğünde ele geçirilen 412 tarihi eser, törenle birlikte Mevlüt Çavuşoğlu’na teslim edilecek ve ait olduğu topraklara geri dönecek.

Bir Türk vatandaşının aracında ele geçirilen eserlerin, Anadolu’dan yurt dışına kaçırıldığı anlaşılmıştı.