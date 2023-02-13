Bakan Çavuşoğlu: Deprem nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı akını yaşandığı iddiası asılsızdır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

"Muhalefet bize karşı olanlar olabilir eleştiri de doğaldı ancak halkı provoke etmek için yanlış bilgileri yaymak iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Bu konu tamamen depremle ilgili. Suriye’yi de etkiledi. Uluslararası topluma teşekkür ederiz. Bu yardımların bazıları doğrudan havadan gidiyor. BM insani yardımları yıllardır gümrük kapısından geçer.

PKK'nın YPG'nin kontrol ettiği yerde kapı açılması söz konusu değildir. Yalan yanlış bilgi yaymak doğru bir şey değildir.

İnsani yardımlar tek yönlüdür.