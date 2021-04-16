Bakan Çavuşoğlu: Dendias haddini aştı, gerekli cevabı verdim

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İkili, KKTC-Türkiye ilişkileri, Doğu Akdeniz'deki son durum, Yunan Bakan Denias'ın Türkiye ziyareti ve KKTC'deki Kur'an kursları kararıyla ilgili açıklamalar yaptı.

"Türk tarafı federal çözüm için gereken çabayı gösterdi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Burada birçok konuyu değerlendirdik. Ziyaretlerin ve toplantılarımızın amacı BM toplantısı öncesi hazırlıklarımızı gözden geçirmek. Görüşmelerimiz verimli geçiyor.

Rum-Yunan ikilisi çözüm istermiş gibi gözükürken Kıbrıs Türkü'nün eşitliğini reddetti.İmkansızı dayatmanın sebebi ne? Birilerinin bunu Türkiye ve KKTC'ye anlatabilmesi lazım. Federal çözüm için zaman kaybetmeyeceğimizi söylemek isteriz. Tüm taraflar için kazan-kazan çerçevesi ortaya koyuyoruz. Türk tarafı federal çözüm için gereken çabayı gösterdi. Kalıcı ve sürdürülebilir bir vizyon ortaya konmalı.

"Cenevre'deki toplantı gayri resmi bir toplantıdır"

Biz eşit, anlamlı yeni bir müzakere süreci başlatılmasını istiyoruz.

Cenevre'de 5+1 formatındaki toplantı gayrı resmidir. Bir zemin aranabilir mi buna bakacağız. Sonuç ne olursa olsun Türkiye olarak her zaman KKTC halkının yanında olacağız"

Atina'da 'planlı' provakasyon

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamaları:

"Sayın bakanımızın cevabı yerindeydi, kendisine teşekkür ederiz. Yunan Bakan çizmeyi aşmıştır, gereken cevabı almıştır. Doğu Akdeniz bağlamında söylenen bu cevap tam yerindeydi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

"Dendias'ın Ankara ziyaretini önemli bir görüşme olarak gördük. Kendisiyle kapsamlı toplantılar yaptık. Ortamı yumuşatma fırsatı olarak düşündük. Basın toplantısı kısmına gelindiğinde, öncesinde "tartışma yaratacak konulardan uzak duracağız" denilmişti. Sayın Dendias gerçek dışı sözler söyleyemeye başladı. Gerçek dışı ithamlarla ülkemizi suçladı

"Dendias haddini aştı, gerekli cevabı verdim"

Biz ev sahibi olarak gereken nezaketi gösterdik. Basın toplantımızda her söylediğimiz yapıcıydı. Dendias haddini aştı bende gerekli cevabı verdim. Biz Sevilla haritasını paçavraya çevirdik, o haritayı kabul etmeyiz.

Sürekli Avrupa Birliği diyerek bir çözüm bulunamaz. Bu sorunları ancak bir çözeriz, diğerleri ancan sizi kışkırtır. İki komşu olarak beraber çözüm yolları bulmamız gerekiyor. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın bugünkü daha yapıcı açıklamasını not ettim.

"AB, KKTC ve Kıbrıs Türk halkını yok sayıyor"

AB, KKTC ve Kıbrıs Türk halkını yok sayıyor. Ne olursa olsun Rum kesimini hep destekliyor. Böyle olursa da KKTC'nin AB'ye güvenmemesini anlamamız lazım. Biz KKTC'yi kimseye muhtaç bırakmayız. AB dürüst arabulucu olmak istiyorsa objektif ve dengeli yaklaşması lazım."

KKTC'nin Kur'an kursu kararı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamaları:

"Biz Müslüman olarak inançlarımızı yaşadık. Kur'an kurslarının kapanması gibi bir durum asla olamaz. Bu hassas konu üzerinden gerginlik yaratılmasına gerek yoktur. İnanç özgürlüğü bir anayasal haktır. Kimsenin istismar etmesine izin vermeyiz. Burada inanç ve ibadet özgürlüğü fazlasıyla vardır"

"İdeolojik bir karar, zamanlaması manidar"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

"KKTC'de AYM'nin bu kararı ideolojik bir karardır. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz ama eleştirme hakkımız var. AYM'ye başvuran kişiler ne talep etti? Burada çalışan bazı sendika ve bireyler kişilerin özlük haklarıyla ilgili başvurmuşlardır ancak mahkeme konuyu buraya getiriyor. Ramazan ayında kararın zamanlaması oldukça manidardır. Karar Türkiye'de hassasiyet yarattı. Bizzat Cumhurbaşkanımız bu konuyu dile getirmiştir"