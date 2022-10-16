Bakan Bozdağ şehit olan madencinin ailesine taziyede bulundu

Bartın'ın Fırınlı köyünde madenci Ali Doğru'nun evine gelen Bakan Bozdağ, babası Hasan, annesi Zülfiye ve eşi Yasemin Doğru'ya başsağlığı diledi.

Aile bireyleriyle sohbet eden Bozdağ'a, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak eşlik etti.

Taziyede Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İki çocuk babası Ali Doğru'nun eşinin hamile olduğu da ifade edildi.