AjansHaber.com.tr Gündem Bakan Bozdağ şehit veren aileye taziyede bulundu

Bakan Bozdağ şehit olan madencinin ailesine taziyede bulundu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren 31 yaşındaki Ali Doğru'nun ailesine taziyede bulundu.

Bartın'ın Fırınlı köyünde madenci Ali Doğru'nun evine gelen Bakan Bozdağ, babası Hasan, annesi Zülfiye ve eşi Yasemin Doğru'ya başsağlığı diledi.

Aile bireyleriyle sohbet eden Bozdağ'a, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak eşlik etti.

Taziyede Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İki çocuk babası Ali Doğru'nun eşinin hamile olduğu da ifade edildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Amasra'da maden ocağında patlama meydana geldi!
Denizli'de vahşet: bağladı ve fare zehri verdi!
Arkadaşları için şehit oldu!
Torba Kanunu’nda 25. madde kabul edildi
"İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kura çekim tarihi
Bartın Amasra'da can kaybı 41'e yükseldi!
Havai fişek davası devam ediyor!