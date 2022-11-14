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Bakan Bozdağ açıkladı: 46 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili şu ana kadar 46 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

İstiklal Caddesi'ne düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin 46 kişi gözaltına alındı. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili şu ana kadar 46 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Beyoğlu'ndaki terör saldırının ardından 1200 kamera görüntüsünü inceleyen emniyet güçleri, 21 adrese operasyon yaparak 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

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