Bakan Bolat: Katarla birçok önemli iş birliği ve projelerimiz var

Ticaret Bakanı Bolat, Expo 2023 Doha kapsamında kurulan Türkiye pavilyonunda basın mensuplarıyla buluştu.

Bakan Bolat, “Son 20 yılda büyük bir ekonomik gelişme gösteren, milli gelirini 4,5 kat artırıp 1 trilyon dolara yaklaşan ekonomisiyle dünyanın önemli büyük ekonomileri arasında yer alan, toplam ihracatını 254 milyar dolara ulaştıran Türkiye’mizin, hizmet ihracatını da 100 milyar doların üzerine çıkardık. Mal ve hizmet ihracatı olarak toplam 355 milyar dolarlık bir hacme ulaşan Türkiye’mizin, Katar ile yapacak daha birçok önemli ortaklıkları ve iş birlikleri, projeleri olduğunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Türkiye ile Katar arasında, Allah’a şükürler olsun her alanda mükemmel düzeyde ilişkilerimiz var. Siyasi düzeyde liderlerimiz arasındaki büyük muhabbet ve yakınlaşma ve iki ülkenin artık adeta stratejik ortaklar konumunda politikalar üretmesi ve iş birliği yapması çok sevindirici. Siyasi alandaki bu çok güzel gelişme, ekonomi, ticaret, yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri ve diğer hizmetler alanında da büyük bir gelişme ve entegrasyonu da beraberinde getirmektedir” dedi.

“BÜYÜK BİR HEYETLE KATILDIK”

Bakan Bolat, Türkiye’nin bu fuarda büyük bir heyetle yer aldığını belirterek, “Ziyaretimizin iki ülke arasındaki ekonomik, ticaret ve yatırım ilişkilerine daha büyük katkılar vereceği inancıyla da Green Expo’nun açılışını vesile kılarak buraya çok büyük bir heyetle katıldık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu ziyareti gerçekleştirdik ve başarılı olması için de bütün gücümüzle gayret ettik. Ticaret Bakanlığı olarak ve Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak arkadaşlarımız çok büyük gayret sarf ettiler. Kendilerine ben teşekkür ediyorum. Expo’daki pavilyonumuzda ilk başta Türk bahçesi ile misafirleri karşılıyoruz. İkinci bölümde Türkiye’de tarımın dünü, bugünü ve geleceğini ortaya koyuyoruz. Çevre duyarlılığı, yeşil dönüşüm ortaya koyuyoruz. Pavilyonumuzun üçüncü bölümünde de uğurlama bölümü, orada da misafirlerimize Türkiye’ye özgü hediyelik eşyalar ile tanıştırma, buluşturma fırsatı veriyoruz. Sergi alanımızda da Türk kültürüne özgü performanslar, gösteriler yapılacaktır. İnşallah 6 ay boyunca buradayız” diye konuştu.

“BU ORGANİZASYONLARA 37 DEFA KATILDIK”

Bakan Bolat, Türkiye’nin bu organizasyonlarda 37 kez yer aldığını, 2016’da ise ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, “Bizim burada 150 kişilik Türk heyeti olarak bugün Green Expo’nun açılışında yer almamız hedefimizdi. Bunun yanında da gelen iş insanlarımızla Katar iş insanları arasında biraz sonra yandaki salonda ticaret forumu, iş forumu görüşmeleri yapılacak. Bu iki büyük faaliyetin iki ülke arasında zaten mevcut olan çok sıcak ve ileri düzeydeki başarılı ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesini hızlandıracağına yürekten inanıyoruz. Bu Expo’lar çok önemli. Dünyanın en başarılı en prestijli projelerinden birisi. Biz Türkiye olarak 1851’de başlayan bu Dünya Expo organizasyonlarına 37 defa katılmış bulunuyoruz. 2016 yılında Antalya’da ev sahipliği yaptık. Gerçekten dünya ile entegrasyon anlamında ve ülkelerin kendilerini dünyaya tanıtması anlamında çok başarılı bir çalışma olmuştu. Bugün de açılışını Saygıdeğer Şeyh Temim’in gerçekleştireceği Green Expo’nun Katar için ve dünya için hayırlı sonuçlar vermesini Cenâb-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

“TİCARET HACMİ 2.3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI”

Türkiye ve Katar arasındaki ticaret hacminin 2.3 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, Türk müteahhitlerin Katar’da 190 projeyi başarıyla tamamladığına dikkat çekti. Bakan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İki ülke arasında ticaret hacmimiz geçen yıl 2.3 milyar dolara ulaştı. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Daha da artırmak için iki taraf arasında da büyük bir çaba var. İki ülke hükümetleri arasında yakın zamanda imzalanmış kapsamlı ekonomik ve ticaret ortaklık anlaşmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İnşallah bu anlaşma iki ülke tarafından onaylandıktan sonra bu yılın sonuna kadar yürürlüğe girmiş olacaktır. Bu anlaşmadan sonra karşılıklı ticaret, yatırım ilişkilerimizin ve hacminin çok daha yukarılara çıkmasını ümit ediyoruz ve inanıyoruz. Bunun yanında Katar’da 727 Türk firması yatırım yapmıştır, burada iş yapmaktadır. Bundan da çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Yine Katarlı firmaların Türkiye’de 10 milyar dolar düzeyinde yatırım yapmaları bizi mutlu kılmaktadır. Türkiye ekonomisine olan katkıları için kendilerine müteşekkiriz. Dünya çapında başarılarıyla ve kaliteli sağlam üretimleriyle yer edinen Türk müteahhitlerimizin Katar'da da şu ana kadar 190 projeyi başarıyla tamamlamış olmaları, yaklaşık 19 milyar dolarlık müteahhitlik işlerini başarıyla tamamlamaları bizi çok sevindirmiştir. Siz değerli Katarlılar, Türk müteahhitlerinin eserlerini görüyorsunuz, bundan biz kıvanç duyuyoruz. Bunun yanında Türk savunma şirketleri Katar Bilim ve Teknoloji parkında yer aldılar. Savunma sanayi alanında çok önemli ortaklıklarımız var. Her alanda ilişkilerini stratejik ortaklık düzeyine yükseltmeyi başaran Türkiye ve Katar, savunma sanayi alanında da inşallah çok daha başarılı projeleri tamamlayacaklar. Şu anda zaten birçok yürüyen, ilerleyen proje ortaklıkları var.”

KATAR’A 6 ŞUBAT İÇİN TEŞEKKÜR

Bakan Bolat, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Katar’ın gösterdiği destek için teşekkür ederek, “Türkiye biliyorsunuz 6 Şubat tarihinde, 800 yıl boyunca Anadolu coğrafyasında yaşanan en büyük doğal afeti, deprem felaketini yaşamak durumunda kaldı. 51 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 11 şehrin çok ağır hasar aldığı bu yıkıcı depremin daha ilk anından itibaren Katar Emiri Sayın Şeyh Temim ve Katarlı kardeşlerimizin dayanışmalarını ve desteklerini hiçbir zaman unutmayacağız. Zor dönemde acımızı hafifletme noktasında başta Katar olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden dayanışma ve destek görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.