Bakan Bilgin'den EYT, kadro ve asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralığın ilk haftasında toplanacağını kaydeden Bilgin ''Asgari ücret artışı enflasyon karşısındaki gerileme etkisini ortadan kaldıracak'' ifadesini kullandı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgi düzenleme aralık ayında TBMM'ye geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yaptı, EYT için tarih verdi. Bilgin ''EYT teklifi Aralık'ta TBMM'ye gelecek. EYT 2023’te uygulanacak. Yaş haddi tutan herkese prim şartını kaldıramayız. Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1.5 milyon kişi var."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralığın ilk haftasında toplanacağını kaydeden Bilgin ''Asgari ücret artışı enflasyon karşısındaki gerileme etkisini ortadan kaldıracak'' ifadesini kullandı.

Bilgin "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz." dedi.

İş kazalarının Türkiye'nin en önemli sorunu olduğunu kaydeden Bilgin şöyle devam etti: ''Maden kazalarının bitmesi lazım, iş kazaları en önemli sorunumuz. Bunun birinci sebebi şu. Bir teknoloji sorunu var. Madenlerde teknolojik dönüşümü gerçekleştirmek lazım.''

Vedat Bilgin madenlerde iş güvenliği sistemini değiştirecek bir teklif hazırladıklarını açıkladı. Bilgin ''Bütün işletmeler özel bir kuruluştan iş sağlığı güvenliği hizmeti satın alıyor. Satın aldıkları hizmetin parasını patron ödüyor. Patronun İşletmenin ödediği iş güvenliği iş sağlığı müessesi işleyebilir mi.

Bunun pratik faydası olmadığı ortada. Bir kanun teklifi hazırlayacağım değiştirilmesini öneriyorum'' dedi.