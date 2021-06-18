Bakan Bilgin'den eski hükümlülere yönelik destek açıklaması

Bakan Bilgin, “Eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları için 2014 yılından bu yana 2.168 projeye 72 milyon TL tutarında destek verdik. Eski hükümlüleri çalışma hayatında desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“2021 yılının ilk döneminde eski hükümlülere 3 milyon lira destek sunuyoruz”



Bilgin, Engelli Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyon’un 2021 yılı 1. Toplantısında alınan kararlar gereğince 352 projeye 19,7 milyon TL desteğin daha sağlanacağını bildirdi. Bu desteğin 3,1 Milyon TL’si eski hükümlüler için ayrıldı.



Sağlanan bu destek ile; eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına, işe ve işyerine uyumlarının sağlanmasına ve mesleki eğitime yönelik projeler finanse ediliyor.