Bakan Bilgin'den engellilere müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, engelli istihdamı için 16,6 milyon lira destek sağlanacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, engelli vatandaşların kendi işlerini kurmaları ve istihdam edilebilmeleri için 2014'ten bu yana 143 milyon lira destek verildiğini bildirdi.

Bakan Bilgin, yazılı açıklamasında, İŞKUR'un engellilere yönelik sağladığı hibe desteğinden 2014 yılından bu yana 3 bin 90 engellinin faydalanarak kendi işini kurduğunu aktardı.

"Engelli vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmaları ve istihdam edilmeleri için 2014 yılından bugüne kadar 3 bin 90 projeye 143 milyon TL'yi aşkın destek verdik." ifadesini kullanan Bilgin, başvuru sürecini kolaylaştırmak ve erişilebilirliği artırmak amacıyla bu yıl hibe başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başladıklarını duyurdu.

Bakan Bilgin, yapılan düzenlemelerle daha fazla vatandaşın bu imkanlardan istifade edebilmesinin önünü açtıklarını belirtti.