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Bakan Bilgin'den Bayram ikramiyesi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 bin liraya çıkartılan Ramazan Bayramı ikramiyesinden toplam 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını belirtti

Ramazan Bayramı ikramiyesini de %82 zamla 2000 TL’ye yükseltileceğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Bilgin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra Bayram ikramiyesini de %82 zamla 2000 TL’ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında.

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