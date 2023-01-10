Bakan Bilgin duyurdu: 300 bin geçici işçiye kadro

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından bir grup gazetecinin geçici işçilerle ilgili sorularını yanıtladı.

Bakan Bilgin, kanayan yara haline gelen geçici işçiler konusunda “Önumuzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilere kadro verilmesine yönelik düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek "Ay sonuna doğru Meclise intikal ettireceğiz" dedi.

Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin de "Konu artık Meclis'te" değerlendirmesini yaptı.