Bakan Akar'dan Yunanistan'a uyarı: Bizi test etmesinler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yunanistan'a '12 mil' uyarısında bulunan Akar, "Yunanistan bizi test etmesin, herhangi bir maceraya girmesin. Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor. Kendilerince boylarını aşan iddialar üzerinde yürüyorlar. İttifak içinde ittifak NATO'yu zayıflatır" dedi.

Kazakistan'daki gelişmelere de değinen Akar, "Bizim inancımız Kazakistan, oradaki kardeşlerimiz kendi imkan ve kabiliyetleriyle bütün zorlukları aşacaktır. Kazakistan'ın her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız" açıklamasını yaptı.

Terörle mücadelede sona rakamları da açıklayan Akar, "Suriye'nin kuzeyi dahil 24 Temmuz 2015'ten bugüne 33 bin 275 terörist, 1 Ocak 2021'den bu yana ise 2 bin 795 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik uygulamalarını anlatan Akar, "İnanılmaz şeyler var. Denizin ortasında yapılanlar… Göçmenlere ateş ediyorlar, botu zıpkınla deliyorlar. Hangi medeniyet, hangi insanlık, anlaması çok güç. Bu yapılanlar gerçekten canilik. Uluslararası anlaşmalar, insan hakları, hukuk hiçe sayılıyor." diye konuştu.

Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayı bir araç olarak kullandığını dile getiren Akar, AB ülkelerinin de AB dayanışmasından dolayı mesele Yunanistan olduğu zaman hakkı, hukuku bir kenara bıraktığını belirtti.

Akar, AB'nin, insan hakları ve uluslararası hukuk konusunda çifte standartlığı bırakması gerektiğini söyledi.

Batı Trakya'da Türk kimliğinin inkar edildiğini dile getiren Akar, bu bölgedeki mantığın Kıbrıs için de geçerli olduğunu ifade etti.

Akar, "Kıbrıs'taki çözümsüzlüğün temel sebebi, oradaki Rumların, kendilerini efendi, Türkleri yok sayması. Bunu da AB, görmezlikten geliyor." diye konuştu.

Bütün bu uygulamalara rağmen Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog kanallarının açık olmasını arzuladıklarını vurgulayan Akar, olaylara siyasal ve barışçıl yol ve yöntemlerle çözümler bulmayı istediklerini kaydetti.

Akar, Türkiye'nin, bölgesinde barış ve istikrarın teminatı olmaya devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Biz Türkiye olarak kimseye tehdit değiliz. Kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda gözümüz yok. Türkiye, dostları için güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefiktir. Karalamalarla bir yere varılamaz. Bütün bu iyi niyetimizi ortaya koyduktan sonra da yanlış anlaşılmasın diyoruz. Biz bu kadar iyi niyetliyiz ama aynı zamanda ülkemizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve muktediriz."

Akar, Kıbrıs'ta barışın ve huzurun hakim olmasını istediklerini dile getirerek, "Türkiye, garantördür. Garantörlük hakkımızı bugüne kadar yerine getirdik, getirmeye devam edeceğiz." dedi.

- F-16 Block Viper alımı ve modernizasyonu

F-16 Block Viper alımı ve modernizasyonu konusunda bir sürecin işlediğini ve bunu takip ettiklerini belirten Akar, aynı zamanda ABD ile F-35 konusunda da bir görüşmenin sürdüğünü kaydetti.

Akar, F-35 konusunda, gelecek günlerde ABD'de bir toplantı yapılacağını ve bunun hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Türkiye'ye karşı, bazı dost ve müttefik bilinen ülkelerden yedek parça, sistem, malzeme, silah, mühimmat alışverişinde açık-kapalı gecikmenin bulunduğuna dikkati çeken Akar, şu ifadelere yer verdi:

"Adına ambargo denilmiyor fakat gecikmeler var. Biz bunu muhataplarımıza hatırlatıyoruz. Şunu söylüyoruz: TSK'nın bu şekilde zafiyeti, zayıflatılması, isteklerini alamamasından dolayı aynı zamanda NATO'nun zayıflatılması demek. 2021 yılında hazır kuvvet olarak NATO'nun nöbetini tuttuk. Herhangi bir kriz olsaydı birliklerimiz gidecekti. Bu tür örtülü-kapalı ambargolardan dolayı, herhangi bir şekilde istenilen malzemeyi temin edemiyorsak bu, zafiyet doğuracak. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. NATO'ya karşı 70 yıldan beri sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmiş bir orduyuz, ülkeyiz. Hal böyleyken siz şimdi 'NATO'da müttefikiz.' diyorsunuz fakat diğer yandan da ihtiyaçlarımızı parası mukabilinde vermiyorsunuz."

- "S-400 konusu bir tercih değil, zorunluluk"

S-400 konusunun bir tercih değil, zorunluluk olarak ortaya çıkan bir tedarik çalışması olduğunu ifade eden Akar, "Herhangi bir saldırı, tehdit olmazsa kimseye zararı olmayan bir sistem bu. Önceliğimiz ülkemizin, 84 milyonun güvenliği. Müttefiklerimizin vermediğini Rusya'dan temin ettiğimiz bir sistem." şeklinde konuştu.

Akar, S-400 konusunda makul ve mantıklı çözümler bulunabileceğini, Türkiye'nin bu konuda haklı olduğunu ifade etti.

- "ABD'li müttefiklerimizin bir an önce doğru karar vermelerini bekliyoruz"

Türkiye'nin ABD ile en önemli probleminin YPG/PKK olduğunu dile getiren Akar, "Bu, artık açık ve net, PKK'nın sözde elebaşıları tarafından da ifade edilmiştir ki YPG'nin PKK'dan farkı yoktur; YPG, PKK'nın Suriye'deki teröristleridir. Hal böyleyken ABD gibi bir müttefikimizin bunları desteklemesi, müttefiklik ruhuna son derece aykırı. Bu konuda ABD'li müttefiklerimizin bir an önce doğru karar vermelerini bekliyoruz." dedi.

- 2021'de 94 tatbikat

Operasyonların yanında tatbikatları da sürdürdüklerini vurgulayan Akar, "2021'de 94 tatbikat yaptık. Bunun 17'sini kendi içimizde yaptık. Tatbikatların 25'i özel, 29'u davet üzerine yapıldı, 23'ü de NATO tatbikatları." ifadesine yer verdi.

Deniz Kuvvetlerinin yıllık ortalama seyir süresinin 200 bin saat olduğunu belirten Akar, bunun yüksek bir performans olduğunu kaydetti.

Geçmişe nazaran yüzde 94 oranında seyir süresinin arttığını ifade eden Akar, "Bu, çok önemli bir şey. 182 gün karaya çıkmadan, fedakarlık yaparak görevlerini yerine getiren arkadaşlarımız." diye konuştu.

Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığında da 2021'de operasyonel anlamda hiçbir sıkıntının yaşanmadığını vurguladı.

- "Savunma sanayisinde yüzde 80'lere varan millilik ve yerlilik oranı sağlandı"

Savunma sanayisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvik ve desteğiyle yoğun bir sanayileşme çalışmasının olduğunu dile getiren Akar, şöyle devam etti:

"Savunma sanayisinde çok ciddi mesafeler katettik. Bu mesafeler için de kamu, vakıf ve özel şirketlerimizle üniversitelerimiz birbirleriyle uyumlu bir şekilde ellerinden gelen desteği sağladılar. Yüzde 80'lere varan bir millilik ve yerlilik oranı sağlandı."

Makine ve Kimya Endüstrisinin yıllarca yavaşladığı konusunda eleştirildiğini söyleyen Akar, kurumun daha dinamik, daha güçlü ve rekabetçi olabilmesi için anonim şirket haline dönüştüğünü anımsattı.

Akar, savunma sanayisi alanında yürütülen çalışmalarla hayata geçirilen projelere ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Savunma sanayii ile genel sanayi alanındaki çalışmalarımız, iş adamlarımızın, kurumlarımızın çalışmaları inşallah çok önemli noktalara gelecek. Büyük bir heyecan ve inanç var. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, desteği ve teşvikiyle büyük bir hızla bu konuda ilerliyoruz. İnşallah, artık bizim temel savunma ve güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılayacak silah, araç gereçleri kendimiz yapabilecek noktaya geleceğiz."

- "15 Temmuz'dan bugüne kadar 24 bin 230 kişi ihraç edilmiştir"

FETÖ ile mücadele konusunda da değerlendirmede bulunan Akar, şöyle konuştu:

"Bütüncül bir yaklaşımla, yasalar ve mevzuat çerçevesinde yeni bilgi, belge geldikçe istihbarat kurumlarımızla, savcılıklarımızla, komutan arkadaşlarımızın kendi komutanlık bilgileriyle yakından takip edilmekte, yerinde ve zamanında gerekli işlemler yapılmaktadır. 15 Temmuz'dan bugüne kadar 24 bin 230 kişi ihraç edilmiştir."

- Personel temini

Personel temini çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Akar, "Birtakım eleştiriler sonunda mülakatlarda, ilanda, seçimde; bunların hepsinin giderilmesi için her türlü çabayı gösterdik, tedbiri aldık. Hala herhangi bir şekilde bilgi, eleştiri varsa bunları da memnuniyetle almaya hazırız. Personel ve askeri öğrenci alımıyla ilgili bazı gerçekler bilinmiyor. Kusura bakmayın, bazı eleştiriler çok afaki oluyor. Çünkü bu işçilerin alımı İŞKUR, ÖSYM tarafından yapılıyor. Dolayısıyla buradaki somut bilgilere aykırı maalesef bazı ifadeler kullanılıyor, doğru değil." şeklinde konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yoğun bir mesai içerisinde olduğunu belirten Akar, "Bu arkadaşlarımızın özlük haklarının istenilen düzeyde olması için ne lazımsa her türlü girişimde bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz." dedi.

- Bedelli askerlik

26 Haziran 2019'da başlayan yeni askerlik sistemi konusunda da değerlendirme yapan Akar, bu sistemde erlerin de general olabildiğini anımsattı.

Yeni askerlik sisteminin, 1927'den itibaren 2019'a kadar değişen ve gelişen şartlar, ihtiyaçlar çerçevesinde düzenlemeler yapılarak geldiğini ve sistematiğinin bozulduğunu anlatan Akar, yeni sistemin yoğun çalışmaların ardından belli olduğunu ve bir sistem haline geldiğini kaydetti.

Akar, modern ordularda da uygulanan bu sistem kapsamında er olarak girenlerden 6'sının subay, 41'inin astsubay, 480'inin uzman erbaş ve 1845'inin sözleşmeli er olduğunu açıkladı.

Bedelli askerlik ücretinin nasıl belirlendiğini anlatan Akar, 6 asteğmen maaşının kıstas alındığını, bu maaş yükseldiğinde bedelli askerlik ücretinin de yükseleceğini ifade etti.

Söz konusu sistemle, hem silahlı kuvvetlerin hem de gençlerin ihtiyacının karşılandığını belirten Akar, yoklama kaçağı konusunda da ciddi azalmaların olduğunu söyledi.

Akar, "Bedelli askerliğin sürekli hale gelmesi, belirsizliğin ortadan kalkmasında gerçekten çok önemli. Bedelli askerlik başvurularında 2021 yılında yüzde 57 artış oldu. Bedelli askerlik ücreti de son belirlemelere göre 55 bin 194 lira. Niye? Asteğmen maaşı yükseldi." dedi.

Bakan Akar, 6 aylık askerlik hizmetini tamamladıktan sonra bu hizmetini 12 ay olarak gerçekleştirmek isteyen Mehmetçik'in maaşının 4250 lira, yedek astsubayın maaşının 8 bin 500 lira, astsubayın maaşının da 9 bin lira olduğunu kaydetti.

Kazakistan'da yaşananlara ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, şunları söyledi:

"Dostumuz Kazakistan ile tarihi kültürel ilişkilerimiz, askeri, eğitim iş birliği dahil olumlu münasebetlerimiz var. Çalışmalarımız devam ediyor. Son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kazakistan bizim önemli bir müttefikimiz. Bir an önce Kazakistan'a huzurun gelmesi, nizamın hakim olması önemli. Bizim inancımız, Kazakistan, oradaki kardeşlerimiz kendi imkan ve kabiliyetleriyle oradaki bütün zorlukları aşacaktır. Biz Kazakistan'ın her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız her türlü bilgi ve tecrübe paylaşımına hazırız şeklinde açıklamada bulundu. Bu bizim için talimattır. Herhangi bir talep geldiğinde, istek olduğunda, bize emir, talimat verildiğinde biz de Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü yardımı yapmaya, elimizden gelen desteği sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz."

"Mısır ve Suudi Arabistan'ın son dönemde Yunanistan ile yakınlaştığı" belirtilerek, değerlendirmesi sorulan Akar, şunları söyledi:

"Gelişmeleri objektif ve soğukkanlı izlememiz, dikkatli, hassas olmamız lazım. Olayları kendi sınırları içinde tutmamız lazım. Ortaya bilinçli şekilde pompalanan bilgiler doğrultusunda baktığımızda olaylar bizi farklı yerlere götürüyor. Burada herhangi bir endişeye gerek yok. Bütün ilgili kurumlar, kuruluşlar, bakanlıklar çalışmalarını sürdürüyor. BAE ile geldiğimiz nokta belli. Önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan, Mısır ne olur hep beraber göreceğiz."

Pakistan'ın ATAK helikopteri almaktan vazgeçtiği iddiaları sorulan Akar, "Resmi makamlarla yaptığımız görüşmelerde bu iddiaların kesinlikle gerçek olmadığını belirttiler. Pakistan yetkilileri de haberin gerçeği yansıtmadığına ilişkin açıklama yaptı." dedi.

- "Teenni ile hareket önemli"

NATO ve Rusya arasında yapılması planlanan toplantılara yönelik Türkiye'nin değerlendirmesi sorulan Akar, şunları kaydetti:

"Şu anda kriz biraz irtifa aldı, yükseldi ama bu konu yıllardan beri var. Burada bir Kırım var, Ukrayna var, Donbass var, bir işgal var. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere birçok kez Kırım'ın ilhakını tanımadığımızı belirttik. Donbass'a yönelik tartışmalar var. Biz dost ve müttefik ülkelerle, muhataplarımızla zaten bunları konuştuk görüşüyoruz. Başlangıçtan beri bizim ortaya koyduğumuz vizyon: Biz barıştan, görüşmeler yoluyla problemlerin çözümünden yanayız. Gerilimi artırmayalım, herhangi bir şekilde provokatif davranışlardan veya provokatif olarak anlaşılacak davranışlardan uzak duralım. Karadeniz'de bir statüko var, Montrö var bunu bozmayalım, bu konuda bir tarafta Karadeniz'de kıyısı olan ülkeleri sükunete davet ederken diğer taraftan da Montrö'ye uymaları konusunda NATO ülkeleri başta olmak üzere diğer dost ve müttefik ülkelerle biz gerekli görüşmeyi, konuşmayı yapıyoruz. Politikamız, açık ve net. Bu konuda samimiyiz. Herhangi ani bir hareket, rutin olmayan bir hareketle birlikte bazı olaylar zincirinin başlangıcı olabilir. Bu da birtakım sıkıntıya sebebiyet verebilir. O nedenle teenniyle hareket etmenin çok önemli olduğunu muhataplarımıza tekrar tekrar söylüyoruz. "

Ukrayna'ya İHA/SİHA satışına yönelik soru üzerine de Akar, "Özel bir şirketin Ukrayna ile yaptığı çalışmalar." diye konuştu.

- "Bir gerçeği ifade ettik"

"Türkiye'ye 1950 metre mesafedeki Meis Adası'na ilişkin 'Harp Okulu öğrencisinin yüzme standardı 2 bin metre. Yani yüzerek giderler.' ifadesini kullanmıştınız. Bu sözler Yunanistan'da yankı uyandırdı, değerlendirmeniz nedir?" ifadesi üzerine Akar, şöyle konuştu:

"Bakanlıkta kendi içimizdeki bir toplantıda, 10 kilometrekarelik Meis, Yunanistan'a 600 kilometre, Türkiye'ye ise 1950 metre uzaklıkta. Buraya 40 bin kilometrekare deniz yetki alanı istiyorlar. Bizim Harp Okulundaki yüzme standardımız 2 bin metre. Bu kadar yakın manasında bir ifade kullandık. Orada bir gerçeği ifade ettik."

Yunanistan'ın 6 mil karasularını 12 mile çıkarma talebine değinen Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bunu 12 mile çıkarırsanız biz buradan uluslararası sulara çıkarken izin isteyeceğiz yani? Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa. 6 mil yapmışsın öyle veya böyle, haline şükret otur oturduğun yerde. Bizim söylediğimiz şey barış, huzur olsun, bu şartlarda iki taraf zenginliklerden istifade etsin, Türk halkı da Yunan halkı da mutlu, müreffeh yaşasın. Bunu söylemek herhangi bir zafiyet olmadığı gibi, hakkımızı, hukukumuzu koruruz demek de bir tehdit değil. '12 milin zamanıdır.' gibi yanlış bir hesap yapmasınlar. Çünkü bu yanlış hesabı başkaları da yaptı, '15 Temmuz'dan sonra bu ordu bir şey yapamaz dediler.' bu ordu bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra etti ve 4 bin DEAŞ mensubunu göğüs göğse mücadele ile etkisiz hale getirdi. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir şekilde bizi test etmesinler, böyle bir maceraya girişmesinler. Böyle bir hata yapmazlar inşallah."

- "Yeri geldiğinde gereken yapılıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi sonrasında kurulması kararı verilen ortak mekanizmanın yapısına ilişkin soru üzerine Akar, Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlardan oluşacağını belirtti.

"Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelik saldırıların devam etmesi durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gereğinin yapılacağını' söylemişti. Sınır ötesi operasyon gündemde mi?" sorusuna yönelik Akar, "Gerek Irak gerek Suriye'de olsun bizim bir misyonumuz, vazifemiz var. Nedir o? Sınırlarımızın, vatandaşımızın güvenliği. Onun için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık bundan sonra da aynı esaslar dahilinde uluslararası hukuk çerçevesinde yapmaya devam edeceğiz. Bunların yeri ve zamanı var, durum ve şartlar var. Bununla ilgili her şeyin bir zamanı var, yeri geldiğinde gerekli şey yapılıyor." diye konuştu.

Suriye ve Türkiye arasında bir görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediğine yönelik soruya Akar, "İlgili bakanlık ve kurumlarımız ülkemizin hak ve menfaatleri için yapılması gereken neyse bunları örtülü, açık yaptılar, yapacaklar. Tarihi, coğrafyası, milletiyle, ordusuyla ekonomisiyle Türkiye büyük bir millet, devlet. Bu manada devlet refleksi neyi gerektiriyorsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Kerkük'teki gelişmelere ilişkin soru üzerine Akar, "Kerkük konusu bizim için çok önemli. Yakından takip ediyoruz. Erbil ve Bağdat ile görüşerek orada kabul edilebilir davranış içinde olmaları konusunda taraflarla temaslarımızı, yakın ilgimizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla Kerkük'teki kardeşlerimizin geleceği, güvenliği bakımından herhangi bir olumsuzluk oluşmaması için her türlü gayreti gösteriyoruz." dedi.

- "Yakından takip ediyoruz"

"Dedeağaç'a ABD yığınağı yapıldığına" yönelik haberlere ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, ABD'nin 2014'ten beri Avrupa güvenliğine katkı için tatbikatlar yaptığını belirtti. Akar, "Daha önce Baltık üzerinden intikaller yapılıyordu. Daha sonra tatbikatın yönünü bu tarafa kaydırdılar. Bu bir tatbikattan ibaret. Olayları yakından takip ediyoruz. Bu işin bilinen, açıklanan, objektif tarafı bu: tatbikat yapılıyor. Tatbikatın bir parçası olarak Dedeağaç'a birlik getiriyorlar. Bu tür gelişmeleri yakından takip edeceğiz ama her yapılan da bize karşı yapılıyor gibi bir endişeye kapılmayacağız." ifadesini kullandı.

"S400 konusunun çözümü nasıl olabilir?" şeklindeki soruya Bakan Akar, şu yanıtı verdi:

"Konuşalım, çözelim diyoruz. Biz S400'ü niye aldık, gelin size izah edelim diyoruz. S400 herhangi bir saldırı silahı değil, kimseye tehdit değil. F35'lerle beraber kullanıldığında birtakım sakıncalar doğuruyorsa gelin görüşelim, onu önleyelim. Gerekirse NATO'yu da çağırın. Bizim görüşlerimiz bu. Burada haklıyız. Biz 84 milyon ve 780 bin kilometrekare vatan topraklarının hava ve füze saldırılarına karşı korumak mecburiyetimiz var. Gelin konuşalım, bu işi uzatmayalım asıl problem konumuz PKK/YPG diyoruz."