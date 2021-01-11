Bakan Akar'dan Fransız bakana sert cevap!

Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim NATO ile olan ilişkimizi hiç kimse yargılayamaz. Katkılarımızı herkesin görmesi, anlaması, göz ardı etmemesi lazım."

Akar: "(Fransız gemisine taciz iddiası) Fransa Savunma Bakanı herhalde olayları karıştırdı, Türkiye'yi suçlayıcı dil kullandı. Şiddetle reddediyoruz."