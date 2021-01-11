Bakan Akar'dan Fransız bakana sert cevap!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin "Resmi olarak Türkiye Atlantik İttifakı'nın bir parçası ama aylardır öyleymiş gibi davranmıyor ve bu süre boyunca NATO'da yalnız bırakıldık." sözlerine tepki gösterdi.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim NATO ile olan ilişkimizi hiç kimse yargılayamaz. Katkılarımızı herkesin görmesi, anlaması, göz ardı etmemesi lazım."
Akar: "(Fransız gemisine taciz iddiası) Fransa Savunma Bakanı herhalde olayları karıştırdı, Türkiye'yi suçlayıcı dil kullandı. Şiddetle reddediyoruz."
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