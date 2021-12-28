Bakan Akar’a Zenica'dan fahri vatandaşlık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a 25 sene önce görev yaptığı Zenica'yı ziyareti sırasında "fahri vatandaşlık belgesi" verildi.

Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Bosna Hersek'te Zenica'ya gitti. Burada EUFOR Görev Gücü TSK İrtibat ve İzleme Timi Evi’ni ziyaret eden Akar, faaliyetlere ilişkin brifing aldı, talimatlar verdi.

Ziyaretin ardından Bakan Akar, 25 sene önce görev yaptığı kentte destek olduğu ailelerle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmenin sonunda Zenica Doboj Kantonu Meclis Başkanı tarafından Akar'a "fahri vatandaşlık belgesi" takdim edildi.

Samimi ev sahipliği ve yakın ilgi dolayısıyla teşekkür ederek sözlerine başlayan Akar, "Bosna Hersek, Zenica bizim için çok önemli. Burada çok önemli ve anlamlı günler yaşadık." diye konuştu. Geçmişte Zenica’da önemli çalışmalar yaptıklarını, bugünlere kolay gelinmediğini ifade eden Akar, "Türkiye, Bosna Hersek ile ilgili konularda son derece duyarlı. 1995’te ateşkes imzalanır imzalanmaz burada sosyal hayatın gelişmesi, günlük hayatın kolaylaşması için hep beraber istekli olarak ve yoğun şekilde çalışarak büyük gayret gösterdik." dedi.

"Bizim için Bosna Hersek bir bütündür." diyen Akar, bu bütünlüğün devamının sağlanmasının önemine değindi. Ülkede çok köklü geleneklerin bulunduğunu belirten Akar, şunları söyledi:

"Bunların sürdürülmesi herkes için faydalı. Ayrılıkçı söylemlerin kimseye faydası yok. Türkiye bir Balkan ülkesi olarak Bosna Hersek ile çok yakından ilgileniyor. Savunma ve güvenlik, savunma sanayii konuları dahil üzerimize düşen ne varsa o yönde ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepimiz Bosna Hersek ile ilgileniyoruz. Sizin mutluluğunuz, güvenliğiniz bizi gerçekten ilgilendiriyor. Dileğimiz, Bosna Hersek’in istikrar ve bütünlük içinde gelişimini sürdürmesi. Bosna Hersek halkı bir bütün halinde mutlu yaşamaya layık. Geçmişte yaşanan ciddi sıkıntıların ardından rahat ve huzur içinde yaşamak hakkınız. Bunun için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Akar daha sonra Zenica Türk Parkı’nı ziyaret etti. Akar, Bosna Hersek Türk Tugay Komutanlığınca 1999 yılında yapılan Türk Çeşmesi ile 2014 yılında kente gerçekleştirdiği ziyaret sırasında diktiği ağacın önünde hatıra fotoğrafı da çektirdi.