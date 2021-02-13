Bakan Akar ve komuta kademesi sınırda

Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Şırnak'a gitti.

SINIR HATTINA GİTTİLER

Şerafettin Elçi Havalimanı’nda Vali Ali Hamza Pehlivan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattına ulaştı.

Milli Savunma Bakanı Akar, terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı’nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi’ne geldi



🔹Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor. pic.twitter.com/ekKZja28fI — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 13, 2021

AKAR VE KOMUTANLAR HAREKAT MERKEZİ'NDE

Buradaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunan Akar ve komutanlar, daha sonra Irak'ın kuzeyindeki Gara'da teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı’nın sevk ve idare edildiği Harekat Merkezi’ne geçti.

Akar'ın, beraberindeki komutanlarla buradaki inceleme ve denetlemelerini sürdürdüğü belirtildi.