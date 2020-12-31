Bakan Akar, Türk askerleri ile bir araya geldi

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi.

Akar: "(Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes) Ortak Merkez’den ateşkesin takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız hazır."

Akar:Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını müdafaa görevimizi yerine getireceğiz.